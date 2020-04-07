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В некоторых областях Украины намеренно экономят ПЦР-тесты для выявления коронавируса.
На ситуацию обратил внимание министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями местной власти.
Кроме того, как доложил Максим Степанов, в регионах фиксируют случаи нарушения утвержденных алгоритмов доставки больных с COVID-19, дезинфекцию «скорых» проводят неэффективно, а горячие линии областных департаментов здравоохранения работают плохо.
Областным государственным администрациям, в чьих регионах были установлены нарушения, поручили решить указанные проблемы.
Как сообщалось, Министерство здравоохранения направит в Николаевскую область комиссию, которая проверит правильность тестирования на коронавирус в регионе.
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В некоторых областях Украины намеренно экономят ПЦР-тесты для выявления коронавируса.
На ситуацию обратил внимание министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями местной власти.
Кроме того, как доложил Максим Степанов, в регионах фиксируют случаи нарушения утвержденных алгоритмов доставки больных с COVID-19, дезинфекцию «скорых» проводят неэффективно, а горячие линии областных департаментов здравоохранения работают плохо.
Областным государственным администрациям, в чьих регионах были установлены нарушения, поручили решить указанные проблемы.
Как сообщалось, Министерство здравоохранения направит в Николаевскую область комиссию, которая проверит правильность тестирования на коронавирус в регионе.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь