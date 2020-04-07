В некоторых областях Украины намеренно экономят ПЦР-тесты для выявления коронавируса.

На ситуацию обратил внимание министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями местной власти.

Кроме того, как доложил Максим Степанов, в регионах фиксируют случаи нарушения утвержденных алгоритмов доставки больных с COVID-19, дезинфекцию «скорых» проводят неэффективно, а горячие линии областных департаментов здравоохранения работают плохо.

Областным государственным администрациям, в чьих регионах были установлены нарушения, поручили решить указанные проблемы.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения направит в Николаевскую область комиссию, которая проверит правильность тестирования на коронавирус в регионе.