Антон Поляков

Народный депутат Украины Антон Поляков, который подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков, выдвинул властям ряд требований, после выполнения которых он согласится отозвать большую часть этих поправок.

Свои требования депутат назвал утром 8 апреля, пишет hromadske.

В частности, Антон Поляков признал, что «большая часть» его поправок носит технический характер и призвана прежде всего затормозить рассмотрение банковского законопроекта. Отозвать их депутат согласится, если власть выполнит требования, которые сам Поляков называет «требованиями украинского народа». Среди них:

Пересмотр принятого закона о рынке земли, согласование его положений с аграриями;

Откладывание второго этапа медицинской реформы. «Нужно создать новую концепцию с учетом тех проблем, которые мы переживаем во время эпидемии после достижений всех предыдущих «реформаторов» за последние 29 лет», - заявил Антон Поляков;

Отмена законов, которые обязывают физических лиц-предпринимателей пользоваться кассовыми аппаратами и выдавать чеки.

— Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня являются принципиальными. Я не хочу, чтобы наш Народ стал заложником Национального банка Украины, который будет стоять выше закона, - сказал Антон Поляков.

Он добавил, что ему «безразлична судьба» Игоря Коломойского, который заинтересован в непринятии банковского законопроекта, ведь это не позволит ему получить контроль над национализированным ПриватБанком. И сам Антон Поляков «готов был поддержать банковский законопроект, если бы он был разработан таким образом, чтобы только запретить возвращение банков предыдущим владельцам».

Напомним, что к рассмотрению так называемого «антиколомойского» законопроекта подано 13 тысяч поправок.