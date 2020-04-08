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Народный депутат Украины Антон Поляков, который подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков, выдвинул властям ряд требований, после выполнения которых он согласится отозвать большую часть этих поправок.
Свои требования депутат назвал утром 8 апреля, пишет hromadske.
В частности, Антон Поляков признал, что «большая часть» его поправок носит технический характер и призвана прежде всего затормозить рассмотрение банковского законопроекта. Отозвать их депутат согласится, если власть выполнит требования, которые сам Поляков называет «требованиями украинского народа». Среди них:
Пересмотр принятого закона о рынке земли, согласование его положений с аграриями;
Откладывание второго этапа медицинской реформы. «Нужно создать новую концепцию с учетом тех проблем, которые мы переживаем во время эпидемии после достижений всех предыдущих «реформаторов» за последние 29 лет», - заявил Антон Поляков;
Отмена законов, которые обязывают физических лиц-предпринимателей пользоваться кассовыми аппаратами и выдавать чеки.
— Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня являются принципиальными. Я не хочу, чтобы наш Народ стал заложником Национального банка Украины, который будет стоять выше закона, - сказал Антон Поляков.
Он добавил, что ему «безразлична судьба» Игоря Коломойского, который заинтересован в непринятии банковского законопроекта, ведь это не позволит ему получить контроль над национализированным ПриватБанком. И сам Антон Поляков «готов был поддержать банковский законопроект, если бы он был разработан таким образом, чтобы только запретить возвращение банков предыдущим владельцам».
Напомним, что к рассмотрению так называемого «антиколомойского» законопроекта подано 13 тысяч поправок.
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Народный депутат Украины Антон Поляков, который подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков, выдвинул властям ряд требований, после выполнения которых он согласится отозвать большую часть этих поправок.
Свои требования депутат назвал утром 8 апреля, пишет hromadske.
В частности, Антон Поляков признал, что «большая часть» его поправок носит технический характер и призвана прежде всего затормозить рассмотрение банковского законопроекта. Отозвать их депутат согласится, если власть выполнит требования, которые сам Поляков называет «требованиями украинского народа». Среди них:
Пересмотр принятого закона о рынке земли, согласование его положений с аграриями;
Откладывание второго этапа медицинской реформы. «Нужно создать новую концепцию с учетом тех проблем, которые мы переживаем во время эпидемии после достижений всех предыдущих «реформаторов» за последние 29 лет», - заявил Антон Поляков;
Отмена законов, которые обязывают физических лиц-предпринимателей пользоваться кассовыми аппаратами и выдавать чеки.
— Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня являются принципиальными. Я не хочу, чтобы наш Народ стал заложником Национального банка Украины, который будет стоять выше закона, - сказал Антон Поляков.
Он добавил, что ему «безразлична судьба» Игоря Коломойского, который заинтересован в непринятии банковского законопроекта, ведь это не позволит ему получить контроль над национализированным ПриватБанком. И сам Антон Поляков «готов был поддержать банковский законопроект, если бы он был разработан таким образом, чтобы только запретить возвращение банков предыдущим владельцам».
Напомним, что к рассмотрению так называемого «антиколомойского» законопроекта подано 13 тысяч поправок.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь