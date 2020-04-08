Сегодня, 8 апреля, состоится очередная сессия Луцкого городского совета, которая пройдет под открытым небом – на стадионе «Спортивное ядро» Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.

Об этом сообщает местное издание «Конкурент».

Такое решение было принято, чтобы не нарушать карантин и придерживаться соответствующей дистанции между депутатами.

В частности, на сессии будут рассматривать изменения в бюджет и временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.