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Сегодня, 8 апреля, состоится очередная сессия Луцкого городского совета, которая пройдет под открытым небом – на стадионе «Спортивное ядро» Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.
Об этом сообщает местное издание «Конкурент».
Такое решение было принято, чтобы не нарушать карантин и придерживаться соответствующей дистанции между депутатами.
В частности, на сессии будут рассматривать изменения в бюджет и временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Сегодня, 8 апреля, состоится очередная сессия Луцкого городского совета, которая пройдет под открытым небом – на стадионе «Спортивное ядро» Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.
Об этом сообщает местное издание «Конкурент».
Такое решение было принято, чтобы не нарушать карантин и придерживаться соответствующей дистанции между депутатами.
В частности, на сессии будут рассматривать изменения в бюджет и временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь