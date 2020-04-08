Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию об ослаблении карантиннных мер.

Об этом он сообщил в ходе заседания Правительства сегодня 8 апреля, сообщает hromadske.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле.

По словам Дениса Шмыгаля если будет зафиксирована динамика уменьшения заболевания, то в мае можно будет говорить об ослаблении карантинных мер.

— Если будет зафиксировано динамику уменьшения заболевания, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано 14 апреля, как было распространено в фейковых информациях. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая, - подчеркнул он.

Он отметил, что при положительной динамике экономику Украины запустят по определенному плану, о котором правительство дополнительно сообщит.

— Каждый будет знать свою роль, время и место, когда он начнет ходить на работу, какие будут социальные стандарты нашей жизни в мае, рассрочка во времени начало и завершение рабочего времени, чтобы не создавать часы пик, - добавил премьер.

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.