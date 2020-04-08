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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию об ослаблении карантиннных мер.
Об этом он сообщил в ходе заседания Правительства сегодня 8 апреля, сообщает hromadske.
Ранее СМИ сообщали о том, что власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле.
По словам Дениса Шмыгаля если будет зафиксирована динамика уменьшения заболевания, то в мае можно будет говорить об ослаблении карантинных мер.
— Если будет зафиксировано динамику уменьшения заболевания, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано 14 апреля, как было распространено в фейковых информациях. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая, - подчеркнул он.
Он отметил, что при положительной динамике экономику Украины запустят по определенному плану, о котором правительство дополнительно сообщит.
— Каждый будет знать свою роль, время и место, когда он начнет ходить на работу, какие будут социальные стандарты нашей жизни в мае, рассрочка во времени начало и завершение рабочего времени, чтобы не создавать часы пик, - добавил премьер.
Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию об ослаблении карантиннных мер.
Об этом он сообщил в ходе заседания Правительства сегодня 8 апреля, сообщает hromadske.
Ранее СМИ сообщали о том, что власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле.
По словам Дениса Шмыгаля если будет зафиксирована динамика уменьшения заболевания, то в мае можно будет говорить об ослаблении карантинных мер.
— Если будет зафиксировано динамику уменьшения заболевания, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано 14 апреля, как было распространено в фейковых информациях. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая, - подчеркнул он.
Он отметил, что при положительной динамике экономику Украины запустят по определенному плану, о котором правительство дополнительно сообщит.
— Каждый будет знать свою роль, время и место, когда он начнет ходить на работу, какие будут социальные стандарты нашей жизни в мае, рассрочка во времени начало и завершение рабочего времени, чтобы не создавать часы пик, - добавил премьер.
Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь