Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым позволят пенсионерам платить за коммунальные услуги с помощью почтальонов, или звоня в банк.

Это решение с доработкой правительство приняло 8 апреля, пишет hromadske.

В частности, для пенсионеров хотят ввести дополнительную функцию — оплату за коммунальные услуги через звонок в банк или через почтальона (если пенсии получают в отделении Укрпочты).

В правительстве решили не принимать это постановление в целом, а доработать. Ведь нерешенными остаются вопросы безопасности почтальонов и безопасности осуществления операций оплаты платежей по телефону. Доработать этот вопрос должны совместно Минсоцполитики, Укрпочта и МВД.

Накануне о предложении введения подобного механизма оплаты коммуналки для пенсионеров сообщали на сайте правительства.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.