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Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым позволят пенсионерам платить за коммунальные услуги с помощью почтальонов, или звоня в банк.
Это решение с доработкой правительство приняло 8 апреля, пишет hromadske.
В частности, для пенсионеров хотят ввести дополнительную функцию — оплату за коммунальные услуги через звонок в банк или через почтальона (если пенсии получают в отделении Укрпочты).
В правительстве решили не принимать это постановление в целом, а доработать. Ведь нерешенными остаются вопросы безопасности почтальонов и безопасности осуществления операций оплаты платежей по телефону. Доработать этот вопрос должны совместно Минсоцполитики, Укрпочта и МВД.
Накануне о предложении введения подобного механизма оплаты коммуналки для пенсионеров сообщали на сайте правительства.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
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Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым позволят пенсионерам платить за коммунальные услуги с помощью почтальонов, или звоня в банк.
Это решение с доработкой правительство приняло 8 апреля, пишет hromadske.
В частности, для пенсионеров хотят ввести дополнительную функцию — оплату за коммунальные услуги через звонок в банк или через почтальона (если пенсии получают в отделении Укрпочты).
В правительстве решили не принимать это постановление в целом, а доработать. Ведь нерешенными остаются вопросы безопасности почтальонов и безопасности осуществления операций оплаты платежей по телефону. Доработать этот вопрос должны совместно Минсоцполитики, Укрпочта и МВД.
Накануне о предложении введения подобного механизма оплаты коммуналки для пенсионеров сообщали на сайте правительства.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь