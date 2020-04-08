Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.

При этом он добавил, что правительство передает законопроект на рассмотрение профильных комитетов и Верховной рады.

— Общество давно ставило требование усилить ответственность за подобные вещи. Здесь сегодня мы видим, есть и умышленные поджоги, есть поджоги не умышленные, исключительно из-за безответственности. Но ущерб, наносимый природе, экономике Украины, который ставит под угрозу подчас предприятия критической инфраструктуры. Он (убыток - прим.) порой составляет десятки и сотни миллионов гривен. Поэтому ответственность должна быть усилена, - сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что законопроект предусматривает повышение штрафных санкций, до административной ответственности. Кроме того, планируется при сотрудничестве с депутатским корпусом в отдельных случаях ввести уголовную ответственность.

Напомним, что вчера в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешает повышенный радиационный фон.