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Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.
При этом он добавил, что правительство передает законопроект на рассмотрение профильных комитетов и Верховной рады.
— Общество давно ставило требование усилить ответственность за подобные вещи. Здесь сегодня мы видим, есть и умышленные поджоги, есть поджоги не умышленные, исключительно из-за безответственности. Но ущерб, наносимый природе, экономике Украины, который ставит под угрозу подчас предприятия критической инфраструктуры. Он (убыток - прим.) порой составляет десятки и сотни миллионов гривен. Поэтому ответственность должна быть усилена, - сказал Денис Шмыгаль.
Он добавил, что законопроект предусматривает повышение штрафных санкций, до административной ответственности. Кроме того, планируется при сотрудничестве с депутатским корпусом в отдельных случаях ввести уголовную ответственность.
Напомним, что вчера в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешает повышенный радиационный фон.
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Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.
При этом он добавил, что правительство передает законопроект на рассмотрение профильных комитетов и Верховной рады.
— Общество давно ставило требование усилить ответственность за подобные вещи. Здесь сегодня мы видим, есть и умышленные поджоги, есть поджоги не умышленные, исключительно из-за безответственности. Но ущерб, наносимый природе, экономике Украины, который ставит под угрозу подчас предприятия критической инфраструктуры. Он (убыток - прим.) порой составляет десятки и сотни миллионов гривен. Поэтому ответственность должна быть усилена, - сказал Денис Шмыгаль.
Он добавил, что законопроект предусматривает повышение штрафных санкций, до административной ответственности. Кроме того, планируется при сотрудничестве с депутатским корпусом в отдельных случаях ввести уголовную ответственность.
Напомним, что вчера в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешает повышенный радиационный фон.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь