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Новое уголовное производство, открытое против пятого президента Петра Порошенко, является попыткой дискредитировать Верховный суд на фоне рассмотрения дела по национализации ПриватБанка.
Об этом сообщили адвокаты пятого президента Украины Илья Новиков и Игорь Головань.
— Очевидно, что эти попытки дискредитируют Верховный Суд и всех судей Верховного Суда. Это безусловно является попыткой установить дополнительный контроль над Верховным Судом и над судьями, как любое уголовное дело, позволяет вызывать людей на допросы, проводить следственные действия, давить различными способами. Это означает, что на фоне развития ситуации с делом Приватбанка, которая очень чувствительна для президента Зеленского, Офис президента получит дополнительные рычаги контроля над правосудием в Украине, - отметил Илья Новиков.
Он добавил, что данное дело — продолжение тренда политических преследований.
— Это однозначно продолжение тренда политических преследований, которые происходили все последние месяцы. И в то время, когда Венедиктова была исполняющей обязанности директора ГБР, и когда это место занимал Труба. Это все одна и та же история. Именно это решение - это попытка завернуть в новую обертку ту абсолютно провальную ситуацию, которая развивалась накануне отставки Генпрокурора Рябошапки, - напомнил Илья Новиков.
Он также отметил, что опубликованные проекты подозрений, которые Венедиктова пыталась подписать у Рябошапки, были им отклонены как «юридический трэш».
— Я могу с ним только согласиться - это действительно юридический трэш, попытки переводить в уголовную плоскость вопрос конституционных полномочий Президента по назначению судей, - отметил Илья Новиков.
Игорь Головань отметил, что с юридической точки зрения производства Венедиктов - это юридический абсурд. А статьи, на которые ссылается Генеральный прокурор, подследственные не ГБР, а исключительно НАБУ.
— Венедиктова откровенно незаконно передала откровенно противоправное производства своим бывшим подчиненным в ГБР, которое представляет собой специализированную организацию для ведения незаконных уголовных производств и политических преследований. Мы уже обратились с ходатайством к генпрокурору прекратить нарушение закона и передать это производство в НАБУ, где оно должно быть закрыто немедленно, - отметил Игорь Головань.
Адвокаты пятого президента также отметили, что будут отстаивать свою позицию в судебном порядке.
Ранее Генпрокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в ЕРДР относительно возможных противоправных действий пятого президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного суда Украины.
Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшие дни в больницы Николаева будут переданы аппараты искусственной вентиляции легких, восстановленные на средства его благотворительного фонда.
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Новое уголовное производство, открытое против пятого президента Петра Порошенко, является попыткой дискредитировать Верховный суд на фоне рассмотрения дела по национализации ПриватБанка.
Об этом сообщили адвокаты пятого президента Украины Илья Новиков и Игорь Головань.
— Очевидно, что эти попытки дискредитируют Верховный Суд и всех судей Верховного Суда. Это безусловно является попыткой установить дополнительный контроль над Верховным Судом и над судьями, как любое уголовное дело, позволяет вызывать людей на допросы, проводить следственные действия, давить различными способами. Это означает, что на фоне развития ситуации с делом Приватбанка, которая очень чувствительна для президента Зеленского, Офис президента получит дополнительные рычаги контроля над правосудием в Украине, - отметил Илья Новиков.
Он добавил, что данное дело — продолжение тренда политических преследований.
— Это однозначно продолжение тренда политических преследований, которые происходили все последние месяцы. И в то время, когда Венедиктова была исполняющей обязанности директора ГБР, и когда это место занимал Труба. Это все одна и та же история. Именно это решение - это попытка завернуть в новую обертку ту абсолютно провальную ситуацию, которая развивалась накануне отставки Генпрокурора Рябошапки, - напомнил Илья Новиков.
Он также отметил, что опубликованные проекты подозрений, которые Венедиктова пыталась подписать у Рябошапки, были им отклонены как «юридический трэш».
— Я могу с ним только согласиться - это действительно юридический трэш, попытки переводить в уголовную плоскость вопрос конституционных полномочий Президента по назначению судей, - отметил Илья Новиков.
Игорь Головань отметил, что с юридической точки зрения производства Венедиктов - это юридический абсурд. А статьи, на которые ссылается Генеральный прокурор, подследственные не ГБР, а исключительно НАБУ.
— Венедиктова откровенно незаконно передала откровенно противоправное производства своим бывшим подчиненным в ГБР, которое представляет собой специализированную организацию для ведения незаконных уголовных производств и политических преследований. Мы уже обратились с ходатайством к генпрокурору прекратить нарушение закона и передать это производство в НАБУ, где оно должно быть закрыто немедленно, - отметил Игорь Головань.
Адвокаты пятого президента также отметили, что будут отстаивать свою позицию в судебном порядке.
Ранее Генпрокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в ЕРДР относительно возможных противоправных действий пятого президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного суда Украины.
Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшие дни в больницы Николаева будут переданы аппараты искусственной вентиляции легких, восстановленные на средства его благотворительного фонда.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь