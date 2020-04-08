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Залог на местных выборах, сумму которого повысили почти в 40 раз, вызовет трудности в доступе к избирательному процессу и реализации избирательных прав граждан.
Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью движению «ЧЕСТНО».
«Конечно, при таком высоком размере залога можно говорить об определенных сложностях в доступе к избирательному процессу и реализации избирательных прав граждан... но, кажется, это уже все понимают, и, насколько я слышал, ВРУ планирует уменьшить размер залогов», — отметил Олег Диденко.
По его мнению, все понимают, что залог высокий, и планируют его уменьшить.
«С точки зрения ЦИК как организатора выборов хотел бы обратить внимание на то, что этот вопрос имеет две составляющие. С одной стороны, залог должен быть реальным, а с другой — он должен быть, потому что выборы должны иметь возможность быть организованы», — подчеркнул он.
Глава ЦИК уточнил, что если на местных выборах с открытыми списками, где в избирательный бюллетень вписывают и кандидатов, забрать залог, то может возникнуть ситуация, когда бюллетень невозможно будет технически напечатать. Или же он будет напечатан таким шрифтом, что будет трудно что-то прочитать.
«На нижнем уровне залога вообще нет. Возможно, есть смысл там его сделать в какой-то небольшой форме, чтобы выборы оставались доступными для широкого круга кандидатов, но в то же время можно было бы обезопасить себя от злоупотреблений. Сейчас различные технологии применяют, к сожалению, очень активно, и злоупотребления возможны», — отметил Олег Диденко.
Напомним, по словам главы городской избирательной комиссии Александра Максименко, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысяча 388 гривен.
Отметим, что в 2015 году сумма денежного залога для выдвижения в мэры Николаева составляла 18 тысяч 32 гривны.
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Залог на местных выборах, сумму которого повысили почти в 40 раз, вызовет трудности в доступе к избирательному процессу и реализации избирательных прав граждан.
Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью движению «ЧЕСТНО».
«Конечно, при таком высоком размере залога можно говорить об определенных сложностях в доступе к избирательному процессу и реализации избирательных прав граждан... но, кажется, это уже все понимают, и, насколько я слышал, ВРУ планирует уменьшить размер залогов», — отметил Олег Диденко.
По его мнению, все понимают, что залог высокий, и планируют его уменьшить.
«С точки зрения ЦИК как организатора выборов хотел бы обратить внимание на то, что этот вопрос имеет две составляющие. С одной стороны, залог должен быть реальным, а с другой — он должен быть, потому что выборы должны иметь возможность быть организованы», — подчеркнул он.
Глава ЦИК уточнил, что если на местных выборах с открытыми списками, где в избирательный бюллетень вписывают и кандидатов, забрать залог, то может возникнуть ситуация, когда бюллетень невозможно будет технически напечатать. Или же он будет напечатан таким шрифтом, что будет трудно что-то прочитать.
«На нижнем уровне залога вообще нет. Возможно, есть смысл там его сделать в какой-то небольшой форме, чтобы выборы оставались доступными для широкого круга кандидатов, но в то же время можно было бы обезопасить себя от злоупотреблений. Сейчас различные технологии применяют, к сожалению, очень активно, и злоупотребления возможны», — отметил Олег Диденко.
Напомним, по словам главы городской избирательной комиссии Александра Максименко, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысяча 388 гривен.
Отметим, что в 2015 году сумма денежного залога для выдвижения в мэры Николаева составляла 18 тысяч 32 гривны.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь