Залог на местных выборах, сумму которого повысили почти в 40 раз, вызовет трудности в доступе к избирательному процессу и реализации избирательных прав граждан.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью движению «ЧЕСТНО».

«Конечно, при таком высоком размере залога можно говорить об определенных сложностях в доступе к избирательному процессу и реализации избирательных прав граждан... но, кажется, это уже все понимают, и, насколько я слышал, ВРУ планирует уменьшить размер залогов», — отметил Олег Диденко.

По его мнению, все понимают, что залог высокий, и планируют его уменьшить.

«С точки зрения ЦИК как организатора выборов хотел бы обратить внимание на то, что этот вопрос имеет две составляющие. С одной стороны, залог должен быть реальным, а с другой — он должен быть, потому что выборы должны иметь возможность быть организованы», — подчеркнул он.

Глава ЦИК уточнил, что если на местных выборах с открытыми списками, где в избирательный бюллетень вписывают и кандидатов, забрать залог, то может возникнуть ситуация, когда бюллетень невозможно будет технически напечатать. Или же он будет напечатан таким шрифтом, что будет трудно что-то прочитать.

«На нижнем уровне залога вообще нет. Возможно, есть смысл там его сделать в какой-то небольшой форме, чтобы выборы оставались доступными для широкого круга кандидатов, но в то же время можно было бы обезопасить себя от злоупотреблений. Сейчас различные технологии применяют, к сожалению, очень активно, и злоупотребления возможны», — отметил Олег Диденко.

Напомним, по словам главы городской избирательной комиссии Александра Максименко, стоимость регистрации кандидатом в мэры Николаева составит 699 тысяч 4 гривны, столько же будет стоить регистрация списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета. Зарегистрировать список в Николаевский областной совет будет стоить 1 миллион 681 тысяча 388 гривен.

Отметим, что в 2015 году сумма денежного залога для выдвижения в мэры Николаева составляла 18 тысяч 32 гривны.