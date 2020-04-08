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Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева, Давид Арахамия и Игорь Копытин передали Николаевскому областному центру лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) медпрепараты и антисептики.
Об этом Ирина Аллахвердиева написала на своей персональной странице в социальной сети Facebook.
«Сегодня страна переживает тяжелые времена. Каждый из нас должен приложить усилия, чтобы победить эпидемию с минимальным количеством потерь. Стоять в стороне просто нельзя», — написала Ирина Аллахвердиева.
Так, нардепы передали коллективу ЦИЗ 1460 упаковок препарата «Левофлоксацин» и антисептики. Отметим, что «Левофлоксацин» используется китайскими врачами при лечении коронавируса. Он относится к антибиотикам группы так называемых «респираторных» фторхинолонов, обладающих антибактериальным действием в отношении разных патогенных микроорганизмов.
«Я понимаю, что это и не работа депутата Верховной Рады, но это наша земля и наш небольшой вклад в общую борьбу с Covid-19. Я благодарна местному бизнесу за то, что он сегодня подставляет плечо органам власти. В такое трудное время хочется пожелать главному врачу Николаевской областной инфекционной больницы Светлане Фёдоровой устойчивости и терпения. Я горжусь силой и мужеством этой женщины. Верю, вместе мы справимся с этой бедой! Всем 36,6!», — подытожила народный депутат.
Напомним, ранее народный депутат «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева заявила, что будет лично контролировать вопрос медицины в Николаевской области.
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Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева, Давид Арахамия и Игорь Копытин передали Николаевскому областному центру лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) медпрепараты и антисептики.
Об этом Ирина Аллахвердиева написала на своей персональной странице в социальной сети Facebook.
«Сегодня страна переживает тяжелые времена. Каждый из нас должен приложить усилия, чтобы победить эпидемию с минимальным количеством потерь. Стоять в стороне просто нельзя», — написала Ирина Аллахвердиева.
Так, нардепы передали коллективу ЦИЗ 1460 упаковок препарата «Левофлоксацин» и антисептики. Отметим, что «Левофлоксацин» используется китайскими врачами при лечении коронавируса. Он относится к антибиотикам группы так называемых «респираторных» фторхинолонов, обладающих антибактериальным действием в отношении разных патогенных микроорганизмов.
«Я понимаю, что это и не работа депутата Верховной Рады, но это наша земля и наш небольшой вклад в общую борьбу с Covid-19. Я благодарна местному бизнесу за то, что он сегодня подставляет плечо органам власти. В такое трудное время хочется пожелать главному врачу Николаевской областной инфекционной больницы Светлане Фёдоровой устойчивости и терпения. Я горжусь силой и мужеством этой женщины. Верю, вместе мы справимся с этой бедой! Всем 36,6!», — подытожила народный депутат.
Напомним, ранее народный депутат «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева заявила, что будет лично контролировать вопрос медицины в Николаевской области.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь