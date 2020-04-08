Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева, Давид Арахамия и Игорь Копытин передали Николаевскому областному центру лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) медпрепараты и антисептики.

Об этом Ирина Аллахвердиева написала на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня страна переживает тяжелые времена. Каждый из нас должен приложить усилия, чтобы победить эпидемию с минимальным количеством потерь. Стоять в стороне просто нельзя», — написала Ирина Аллахвердиева.

Так, нардепы передали коллективу ЦИЗ 1460 упаковок препарата «Левофлоксацин» и антисептики. Отметим, что «Левофлоксацин» используется китайскими врачами при лечении коронавируса. Он относится к антибиотикам группы так называемых «респираторных» фторхинолонов, обладающих антибактериальным действием в отношении разных патогенных микроорганизмов.

«Я понимаю, что это и не работа депутата Верховной Рады, но это наша земля и наш небольшой вклад в общую борьбу с Covid-19. Я благодарна местному бизнесу за то, что он сегодня подставляет плечо органам власти. В такое трудное время хочется пожелать главному врачу Николаевской областной инфекционной больницы Светлане Фёдоровой устойчивости и терпения. Я горжусь силой и мужеством этой женщины. Верю, вместе мы справимся с этой бедой! Всем 36,6!», — подытожила народный депутат.

Напомним, ранее народный депутат «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева заявила, что будет лично контролировать вопрос медицины в Николаевской области.