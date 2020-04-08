Кабинет министров расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

— Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции, — написал Денис Шмыгаль.

Согласно обновленным правилам, работать на период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.

Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:

— государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона О предотвращении коррупции;

— военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований и правоохранительных органов;

— лица, которые осуществляют меры, связанные с недопуском распространения COVID-19;

— лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникативных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового секторов, оборонной промышленности, жизнеобеспечения населения, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения, коммунальных, аварийных и спасательных служб, служб экстренной помощи населения) и предприятий, включенных в список имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, вероятно, продлят до мая.