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Кабинет министров расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
— Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции, — написал Денис Шмыгаль.
Согласно обновленным правилам, работать на период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.
Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:
— государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона О предотвращении коррупции;
— военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
— лица, которые осуществляют меры, связанные с недопуском распространения COVID-19;
— лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникативных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового секторов, оборонной промышленности, жизнеобеспечения населения, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения, коммунальных, аварийных и спасательных служб, служб экстренной помощи населения) и предприятий, включенных в список имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, вероятно, продлят до мая.
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Кабинет министров расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
— Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции, — написал Денис Шмыгаль.
Согласно обновленным правилам, работать на период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.
Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:
— государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона О предотвращении коррупции;
— военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
— лица, которые осуществляют меры, связанные с недопуском распространения COVID-19;
— лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникативных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового секторов, оборонной промышленности, жизнеобеспечения населения, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения, коммунальных, аварийных и спасательных служб, служб экстренной помощи населения) и предприятий, включенных в список имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, вероятно, продлят до мая.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь