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Николаевский городской голова Александр Сенкевич не исключает, что может заразиться коронавирусом, поскольку по работе имеет большой круг социальных контактов. В то же время, мэр не боится заболеть, считает, что у него хороший иммунитет.
Об этом Александр Сенкевич заявил в интервью «Радио Свобода».
— Я думаю, что могу заболеть, у меня очень большое количество контактов с разными людьми. И бываю в разных местах, и в больницах. Однако, ну, заболею — буду лечиться. Исследую симптомы, исследую себя. На самом деле у меня хороший иммунитет, не буду хвастаться, но стараюсь не принимать лекарства с 11 класса. Это не значит, что я их не принимаю в экстренных случаях, но стараюсь развивать свой иммунитет, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, городской голова Александр Сенкевич заявил, что не считает отсутствие подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области феноменом. Он отметил, что COVID-19, в любом случае, переболеет большинство украинцев.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич не исключает, что может заразиться коронавирусом, поскольку по работе имеет большой круг социальных контактов. В то же время, мэр не боится заболеть, считает, что у него хороший иммунитет.
Об этом Александр Сенкевич заявил в интервью «Радио Свобода».
— Я думаю, что могу заболеть, у меня очень большое количество контактов с разными людьми. И бываю в разных местах, и в больницах. Однако, ну, заболею — буду лечиться. Исследую симптомы, исследую себя. На самом деле у меня хороший иммунитет, не буду хвастаться, но стараюсь не принимать лекарства с 11 класса. Это не значит, что я их не принимаю в экстренных случаях, но стараюсь развивать свой иммунитет, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, городской голова Александр Сенкевич заявил, что не считает отсутствие подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области феноменом. Он отметил, что COVID-19, в любом случае, переболеет большинство украинцев.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь