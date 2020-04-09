Николаевский городской голова Александр Сенкевич не исключает, что может заразиться коронавирусом, поскольку по работе имеет большой круг социальных контактов. В то же время, мэр не боится заболеть, считает, что у него хороший иммунитет.

Об этом Александр Сенкевич заявил в интервью «Радио Свобода».

— Я думаю, что могу заболеть, у меня очень большое количество контактов с разными людьми. И бываю в разных местах, и в больницах. Однако, ну, заболею — буду лечиться. Исследую симптомы, исследую себя. На самом деле у меня хороший иммунитет, не буду хвастаться, но стараюсь не принимать лекарства с 11 класса. Это не значит, что я их не принимаю в экстренных случаях, но стараюсь развивать свой иммунитет, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, городской голова Александр Сенкевич заявил, что не считает отсутствие подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области феноменом. Он отметил, что COVID-19, в любом случае, переболеет большинство украинцев.