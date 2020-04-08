Городской голова Александр Сенкевич заявил, что не считает отсутствие подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Николаевской области феноменом. Он отметил, что COVID-19, в любом случае, переболеет большинство украинцев.

Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1, пишут НикВести.

— Я не вижу в этом какого-то феномена, просто николаевцы, наверное, заболеют последними в Украине. Это никакой не феномен, мы понимаем, что вирусом переболеет большинство, кто-то перенесет его на ногах, кто-то — с помощью интенсивной терапии. У нас всем проводятся эти тесты. Всем, кто нуждается в этом, — подчеркнул Александр Сенкевич.

Он добавил, что по состоянию на утро 8 апреля в Николаеве было 73 подозрения на коронавирус. 71 тест оказался отрицательным, еще два человека отказались его проходить.

— Мы живем в информационном обществе, что-то скрывать, наверное, тупо. Сегодня мы хотим, чтобы информацию узнавали, в первую очередь, от власти. Чтобы власть была главным ньюсмейкером в сфере вируса, — добавил он.

Также он сообщил, что были установлены и проверены все люди, контактировавшие с супружеской пары из Николаева, у которой обнаружили вирус.

Как известно, 27 марта, стало известно, что двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19. Однако после этого супружеская пара уехала в Киев, где они и проходили лечение.

Ранее сообщалось, что завтра, 9 апреля, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко лично прилетит в Николаев, чтобы изучить, почему в регионе не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Ранее депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что отсутствие подтвержденных случаев заболевание на коронавирус в регионе свидетельствует о желании властей сэкономить финансовый ресурс.

Как известно, Президент Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.