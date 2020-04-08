Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что отсутствие подтвержденных случаев заболевание на коронавирус в регионе свидетельствует о желании властей сэкономить финансовый ресурс.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

В частности, депутат подчеркнула, что отсутствие больных COVID-19 выгодно в финансовом плане, поскольку сотрудники медучреждений не будут получать доплату к заработной плате. Также властям не придется направлять средства на покупку техники и спецодежды.

– В данном случае ищите кому это выгодно. Я склонна к совершенно простому алгоритму, думаю, я не далека от истины – это сэкономить финансовый ресурс. Права я или не права покажет жизнь. Все очень просто, если в городе и области нет коронавируса, значит медики не должны получать 200% доплаты из госбюджета, не должны списываться материальные ресурсы, предназначенные конкретно во время обслуживания с данными пациентами, ну, и дальше можно экономить на ряде мероприятий. Почему так? Пусть это будет на совести каждого, - заявила Елена Киселева.

Помимо этого, депутат рассказала о проблеме финансирования николаевской областной инфекционной больницы, отметив, что областное руководство намеренно скрывает данный факт.

– Я могу на Библии поклясться, что в областной инфекционке есть проблема с финансированием. И сколько бы не замалчивало или делало вид, что не понимает областное руководство, цифры – вещь упрямая. И если к нам приедет анонсированная проверка, я бы очень хотела, чтобы они задались вопросом «какой бюджет был у инфекционной больницы, какое финансирование». Внушать нам, что все хорошо, потому что данную больницу из-за реформы финансирует теперь НСЗУ – это месседжи от лукавого. Давайте возьмем аналогию других городов, как громады поддерживают инфекционные больницы и сколько было выделено. У нас николаевский феномен: область из материального резерва выделила на коронавирус столько-то миллионов, которые не освоены по банальной причине. Материальный резерв — это целевое использование, их можно использовать на конкретный перечень заявленных вещей, которые по сути идут неотъемлемым дополнением. Если есть маска по такой цене, утвержденная в данном перечне, она по другой не может быть куплена. И таким образом деньги из материального резерва просто лежат балластом, - отметила она.

Напомним, четыре медицинских учреждения в Николаевской области в любой момент готовы принимать больных с подозрением на коронавирусное заболевание COVID-19.

Как известно, Президент Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса.

Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.