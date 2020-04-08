Завтра, 9 апреля, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко лично прилетит в Николаев, чтобы изучить, почему в регионе не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире телеканала 1+1.

«Я завтра лечу в Николаев, чтобы посмотреть, почему там нет ни одного случая коронавирусного заболевания. Это вопрос нарушения алгоритма тестирования, или там действительно такая стабильная ситуация. Мы это рассмотрим и будем принимать решение», — сказал Виктор Ляшко.

Ранее депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что отсутствие подтвержденных случаев заболевание на коронавирус в регионе свидетельствует о желании властей сэкономить финансовый ресурс.

Как известно, Президент Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса.

Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.