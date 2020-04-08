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Завтра, 9 апреля, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко лично прилетит в Николаев, чтобы изучить, почему в регионе не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
Об этом он рассказал в эфире телеканала 1+1.
«Я завтра лечу в Николаев, чтобы посмотреть, почему там нет ни одного случая коронавирусного заболевания. Это вопрос нарушения алгоритма тестирования, или там действительно такая стабильная ситуация. Мы это рассмотрим и будем принимать решение», — сказал Виктор Ляшко.
Ранее депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что отсутствие подтвержденных случаев заболевание на коронавирус в регионе свидетельствует о желании властей сэкономить финансовый ресурс.
Как известно, Президент Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса.
Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.
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Завтра, 9 апреля, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко лично прилетит в Николаев, чтобы изучить, почему в регионе не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
Об этом он рассказал в эфире телеканала 1+1.
«Я завтра лечу в Николаев, чтобы посмотреть, почему там нет ни одного случая коронавирусного заболевания. Это вопрос нарушения алгоритма тестирования, или там действительно такая стабильная ситуация. Мы это рассмотрим и будем принимать решение», — сказал Виктор Ляшко.
Ранее депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что отсутствие подтвержденных случаев заболевание на коронавирус в регионе свидетельствует о желании властей сэкономить финансовый ресурс.
Как известно, Президент Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса.
Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь