Протестировать на коронавирус всю страну технически практически невозможно.

Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге, пишет РБК-Украина.

По его словам, ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.

— Поэтому такая опция пока не рассматривается и врядли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным. Технически, это почти невозможно сделать, - сказал Игорь Кузин.

При этом он добавил, что для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические клинические или лабораторные протоколы.

— В соответствии с действующими протоколами, Украина тестирует и обеспечивает методом ПРЛ всех лиц, подпадающих под эпидемиологические, клинические критерии. Для тех людей, которые не подпадают под критерии, обследование возможно только в случае, если они являются контактными лицами, - сказал Игорь Кузин.

Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.