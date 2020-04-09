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Два пациента с симптомами коронавирусного заболевания COVID-19 уехали лечиться в Александровскую больницу в Киев после того, как в Николаеве им не подтвердили диагноз.
Эту информацию НикВести сообщили источники одной из больниц города.
По имеющейся информации, это медики одного из лечебных заведений города. В начале марта они были в Египте, после возвращения прием пациентов не вели.
Лабораторный центр в Николаеве не подтверждал им коронавирус. Вчера их состояние здоровья ухудшилось, они вынуждены были уехать на лечение в Киев, по словам источника.
Начальница упраления здравоохранения Ирина Шамрай заявила, что пациенты находятся на лечении в инфекционной больнице в Николаеве, несколько ПЦР-исследований на коронавирусное заболевание COVID-19 дали негативный результат. Лечиться в Киев они не уезжали.
Напомним, 28 марта в Николаеве были выявлены первые пациенты с коронавирусом, однако, на следующий день пара тоже уехала лечиться в Александровскую больницу, и на статистике МОЗ по коронавирусу в регионах это не отразилось, в Николаеве по-прежнему официально ноль подтвержденных больных.
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Два пациента с симптомами коронавирусного заболевания COVID-19 уехали лечиться в Александровскую больницу в Киев после того, как в Николаеве им не подтвердили диагноз.
Эту информацию НикВести сообщили источники одной из больниц города.
По имеющейся информации, это медики одного из лечебных заведений города. В начале марта они были в Египте, после возвращения прием пациентов не вели.
Лабораторный центр в Николаеве не подтверждал им коронавирус. Вчера их состояние здоровья ухудшилось, они вынуждены были уехать на лечение в Киев, по словам источника.
Начальница упраления здравоохранения Ирина Шамрай заявила, что пациенты находятся на лечении в инфекционной больнице в Николаеве, несколько ПЦР-исследований на коронавирусное заболевание COVID-19 дали негативный результат. Лечиться в Киев они не уезжали.
Напомним, 28 марта в Николаеве были выявлены первые пациенты с коронавирусом, однако, на следующий день пара тоже уехала лечиться в Александровскую больницу, и на статистике МОЗ по коронавирусу в регионах это не отразилось, в Николаеве по-прежнему официально ноль подтвержденных больных.
Ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано 224 новых случая коронавируса
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь