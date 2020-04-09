Два пациента с симптомами коронавирусного заболевания COVID-19 уехали лечиться в Александровскую больницу в Киев после того, как в Николаеве им не подтвердили диагноз.

Эту информацию НикВести сообщили источники одной из больниц города.

По имеющейся информации, это медики одного из лечебных заведений города. В начале марта они были в Египте, после возвращения прием пациентов не вели.

Лабораторный центр в Николаеве не подтверждал им коронавирус. Вчера их состояние здоровья ухудшилось, они вынуждены были уехать на лечение в Киев, по словам источника.

Начальница упраления здравоохранения Ирина Шамрай заявила, что пациенты находятся на лечении в инфекционной больнице в Николаеве, несколько ПЦР-исследований на коронавирусное заболевание COVID-19 дали негативный результат. Лечиться в Киев они не уезжали.

Напомним, 28 марта в Николаеве были выявлены первые пациенты с коронавирусом, однако, на следующий день пара тоже уехала лечиться в Александровскую больницу, и на статистике МОЗ по коронавирусу в регионах это не отразилось, в Николаеве по-прежнему официально ноль подтвержденных больных.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано 224 новых случая коронавируса