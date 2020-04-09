Жители Ингульского района Николаева недовольны, что в подъездах проводят дезинфекцию только входных дверей, а не всех этажей подъезда.

Об этом написала жительница Николаева Мила Юрченко на своей странице в Facebook.

— Сегодня (8 апреля, - прим.) состоялось так называемая дезинфекция или деньги на ветер! У меня вопрос, что это было? Зачем вообще этот спектакль? Читая новости, мы видим дезинфекцию этажей в подъездах, а наш дом какой-то заколдованный, потому прошла так называемая дезинфекция дверей подъездов. Некоторым подъездам повезло больше, там женщина с ручным пульверизатором прошла этажа два — это из пяти. А теперь интересует вопрос кто за это отвечает и за чей счет происходит сеет действо (работа, средства дезинфекции)? Уверена, что женщина, которая бегает с телефоном отчитается хорошо, но о качестве и пользе такой дезинфекции видимо не стоит и говорить, - написала Мила Юрченко.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев считает, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.