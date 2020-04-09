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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал принятие Верховной Радой двух необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом законов — изменений в бюджет на 2020 год и так называемого банковского (или «антиколомойского») закона.
Об этом Ермак сообщил во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, передает пресс-служба Офиса президента.
— Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом, - передает Офис президента.
Кроме этого, стороны обсудили противодействие коронавирусу, а также развитие торговли между государствами.
Стоит отметить, что МВФ ставил Украине два ключевых условия для заключения новой кредитной программы на 5,5-8 миллиардов долларов — принятие закона о рынке земли и так называемого банковского закона (который регулирует вопросы выведенных с рынка банков и запрещает их возвращение бывшим владельцам). Впоследствии к требованиям МВФ добавились изменения в государственный бюджет на 2020 год, ведь в действующем бюджете не было предусмотрено ни коронавируса, ни экономического кризиса.
Напомним, что Украина вынуждена предпринимать меры по спасению своей экономики в условиях кризиса, поэтому ей необходимо идти на условия МВФ для продолжения сотрудничества.
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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал принятие Верховной Радой двух необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом законов — изменений в бюджет на 2020 год и так называемого банковского (или «антиколомойского») закона.
Об этом Ермак сообщил во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, передает пресс-служба Офиса президента.
— Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом, - передает Офис президента.
Кроме этого, стороны обсудили противодействие коронавирусу, а также развитие торговли между государствами.
Стоит отметить, что МВФ ставил Украине два ключевых условия для заключения новой кредитной программы на 5,5-8 миллиардов долларов — принятие закона о рынке земли и так называемого банковского закона (который регулирует вопросы выведенных с рынка банков и запрещает их возвращение бывшим владельцам). Впоследствии к требованиям МВФ добавились изменения в государственный бюджет на 2020 год, ведь в действующем бюджете не было предусмотрено ни коронавируса, ни экономического кризиса.
Напомним, что Украина вынуждена предпринимать меры по спасению своей экономики в условиях кризиса, поэтому ей необходимо идти на условия МВФ для продолжения сотрудничества.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь