Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал принятие Верховной Радой двух необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом законов — изменений в бюджет на 2020 год и так называемого банковского (или «антиколомойского») закона.

Об этом Ермак сообщил во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, передает пресс-служба Офиса президента.

— Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом, - передает Офис президента.

Кроме этого, стороны обсудили противодействие коронавирусу, а также развитие торговли между государствами.

Стоит отметить, что МВФ ставил Украине два ключевых условия для заключения новой кредитной программы на 5,5-8 миллиардов долларов — принятие закона о рынке земли и так называемого банковского закона (который регулирует вопросы выведенных с рынка банков и запрещает их возвращение бывшим владельцам). Впоследствии к требованиям МВФ добавились изменения в государственный бюджет на 2020 год, ведь в действующем бюджете не было предусмотрено ни коронавируса, ни экономического кризиса.

Напомним, что Украина вынуждена предпринимать меры по спасению своей экономики в условиях кризиса, поэтому ей необходимо идти на условия МВФ для продолжения сотрудничества.