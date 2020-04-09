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Работа будет происходить в телефонном режиме, если президент Владимир Зеленский заболеет коронавирусом, однако нет исполняющего обязанности, который сможет его заменить.
Об этом заявил заместитель главы его Офиса Кирилл Тимошенко в интервью Украинской правде.
Он отметил, что президент «всегда на связи» и работа может проходить в телефонном режиме.
— Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай Бог, что-то — работа будет происходить в телефонном режиме, - заявил Кирилл Тимошенко.
Ранее сообщалось, что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
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Работа будет происходить в телефонном режиме, если президент Владимир Зеленский заболеет коронавирусом, однако нет исполняющего обязанности, который сможет его заменить.
Об этом заявил заместитель главы его Офиса Кирилл Тимошенко в интервью Украинской правде.
Он отметил, что президент «всегда на связи» и работа может проходить в телефонном режиме.
— Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай Бог, что-то — работа будет происходить в телефонном режиме, - заявил Кирилл Тимошенко.
Ранее сообщалось, что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
|
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|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь