Работа будет происходить в телефонном режиме, если президент Владимир Зеленский заболеет коронавирусом, однако нет исполняющего обязанности, который сможет его заменить.

Об этом заявил заместитель главы его Офиса Кирилл Тимошенко в интервью Украинской правде.

Он отметил, что президент «всегда на связи» и работа может проходить в телефонном режиме.

— Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай Бог, что-то — работа будет происходить в телефонном режиме, - заявил Кирилл Тимошенко.

Ранее сообщалось, что заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.