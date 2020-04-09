|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.25 грн
|29.9 грн
Запланированная на завтра, 10 апреля, сессии Николаевского облсовета будет проходить в закрытом режиме без допуска журналистов.
Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
Отмечается, что данные меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.
— Господа журналисты! В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 завтра, 10 апреля 2020, заседание 34 внеочередной сессии областного совета седьмого созыва будет происходить за закрытыми дверями. В сессионный зал представители СМИ допущены не будут. Видео трансляция будет осуществляться, - говорится в сообщении.
Напомним, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко созывает на пятницу, 10 апреля, на 12:00 внеочередную сессию областного совета. В повестке дня сессии обращение облсовета к президенту Украины Владимиру Зеленскому о невыполнении Николаевской ОГА областного бюджета в части обеспечения финансирования первоочередных мер по минимизации рисков распространения коронавируса в области.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Запланированная на завтра, 10 апреля, сессии Николаевского облсовета будет проходить в закрытом режиме без допуска журналистов.
Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
Отмечается, что данные меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.
— Господа журналисты! В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 завтра, 10 апреля 2020, заседание 34 внеочередной сессии областного совета седьмого созыва будет происходить за закрытыми дверями. В сессионный зал представители СМИ допущены не будут. Видео трансляция будет осуществляться, - говорится в сообщении.
Напомним, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко созывает на пятницу, 10 апреля, на 12:00 внеочередную сессию областного совета. В повестке дня сессии обращение облсовета к президенту Украины Владимиру Зеленскому о невыполнении Николаевской ОГА областного бюджета в части обеспечения финансирования первоочередных мер по минимизации рисков распространения коронавируса в области.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь