Запланированная на завтра, 10 апреля, сессии Николаевского облсовета будет проходить в закрытом режиме без допуска журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Отмечается, что данные меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— Господа журналисты! В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 завтра, 10 апреля 2020, заседание 34 внеочередной сессии областного совета седьмого созыва будет происходить за закрытыми дверями. В сессионный зал представители СМИ допущены не будут. Видео трансляция будет осуществляться, - говорится в сообщении.

Напомним, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко созывает на пятницу, 10 апреля, на 12:00 внеочередную сессию областного совета. В повестке дня сессии обращение облсовета к президенту Украины Владимиру Зеленскому о невыполнении Николаевской ОГА областного бюджета в части обеспечения финансирования первоочередных мер по минимизации рисков распространения коронавируса в области.