Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко созывает на пятницу, 10 апреля, на 12:00 внеочередную сессию областного совета.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облсовета.

Отмечается, что в связи с угрозой предотвращения распространения на территории Николаевской области коронавируса созывается 34 внеочередная сессия областного совета 10 апреля 2020, в 12:00, в сессионном зале облсовета.

В повестке дня сессии обращение облсовета к президенту Украины Владимиру Зеленскому о невыполнении Николаевской ОГА областного бюджета в части обеспечения финансирования первоочередных мер по минимизации рисков распространения коронавируса в области.

Также на сессии планируется рассмотреть внесение дополнений в Регламент Николаевского облсовета относительно особой формы работы в период карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.

Виктория Москаленко заявила, что облгосадминистрация не имеет законного права затягивать процесс выполнения решения сессии облсовета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, даже если глава ОГА Александр Стадник с ним не согласен.