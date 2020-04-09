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Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко созывает на пятницу, 10 апреля, на 12:00 внеочередную сессию областного совета.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облсовета.
Отмечается, что в связи с угрозой предотвращения распространения на территории Николаевской области коронавируса созывается 34 внеочередная сессия областного совета 10 апреля 2020, в 12:00, в сессионном зале облсовета.
В повестке дня сессии обращение облсовета к президенту Украины Владимиру Зеленскому о невыполнении Николаевской ОГА областного бюджета в части обеспечения финансирования первоочередных мер по минимизации рисков распространения коронавируса в области.
Также на сессии планируется рассмотреть внесение дополнений в Регламент Николаевского облсовета относительно особой формы работы в период карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса.
Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.
Виктория Москаленко заявила, что облгосадминистрация не имеет законного права затягивать процесс выполнения решения сессии облсовета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, даже если глава ОГА Александр Стадник с ним не согласен.
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Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко созывает на пятницу, 10 апреля, на 12:00 внеочередную сессию областного совета.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облсовета.
Отмечается, что в связи с угрозой предотвращения распространения на территории Николаевской области коронавируса созывается 34 внеочередная сессия областного совета 10 апреля 2020, в 12:00, в сессионном зале облсовета.
В повестке дня сессии обращение облсовета к президенту Украины Владимиру Зеленскому о невыполнении Николаевской ОГА областного бюджета в части обеспечения финансирования первоочередных мер по минимизации рисков распространения коронавируса в области.
Также на сессии планируется рассмотреть внесение дополнений в Регламент Николаевского облсовета относительно особой формы работы в период карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса.
Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.
Виктория Москаленко заявила, что облгосадминистрация не имеет законного права затягивать процесс выполнения решения сессии облсовета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, даже если глава ОГА Александр Стадник с ним не согласен.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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