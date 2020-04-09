Об этом говорится в сообщении Укрпочты.

Новые рейсы должны ускорить доставку посылок в Украину в условиях прекращения пассажирских авиаперевозок и карантина.

– Регулярные рейсы (грузоподъемностью 5т) выполняются самолетами АН-26 во Львов, где посылки проходят таможенное оформление, сортировку и будут доставляться получателям в Украине. На первом этапе самолет будет прибывать во Львов 2 раза в неделю, в дальнейшем расписание будет пересматриваться в зависимости от загруженности, — сообщают в Укрпочте.

Там отмечают, что пока посылки AliExpress доставляются в Украину в течение 15-20 дней. В целом по итогам первого квартала 2020 года количество таких посылок выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 4 миллиона штук.

Напомним, в Киевской ОГА допускают продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.