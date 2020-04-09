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Об этом говорится в сообщении Укрпочты.
Новые рейсы должны ускорить доставку посылок в Украину в условиях прекращения пассажирских авиаперевозок и карантина.
– Регулярные рейсы (грузоподъемностью 5т) выполняются самолетами АН-26 во Львов, где посылки проходят таможенное оформление, сортировку и будут доставляться получателям в Украине. На первом этапе самолет будет прибывать во Львов 2 раза в неделю, в дальнейшем расписание будет пересматриваться в зависимости от загруженности, — сообщают в Укрпочте.
Там отмечают, что пока посылки AliExpress доставляются в Украину в течение 15-20 дней. В целом по итогам первого квартала 2020 года количество таких посылок выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 4 миллиона штук.
Напомним, в Киевской ОГА допускают продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.
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Об этом говорится в сообщении Укрпочты.
Новые рейсы должны ускорить доставку посылок в Украину в условиях прекращения пассажирских авиаперевозок и карантина.
– Регулярные рейсы (грузоподъемностью 5т) выполняются самолетами АН-26 во Львов, где посылки проходят таможенное оформление, сортировку и будут доставляться получателям в Украине. На первом этапе самолет будет прибывать во Львов 2 раза в неделю, в дальнейшем расписание будет пересматриваться в зависимости от загруженности, — сообщают в Укрпочте.
Там отмечают, что пока посылки AliExpress доставляются в Украину в течение 15-20 дней. В целом по итогам первого квартала 2020 года количество таких посылок выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 4 миллиона штук.
Напомним, в Киевской ОГА допускают продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь