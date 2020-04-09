В Киевской ОГА допускают продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.

Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин на брифинге, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в Киевской области на выходные могут максимально ограничить передвижение людей.

— Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин продлится до осени этого года, - заявил он.

Отметим, по состоянию на 9 апреля в Киевской области подтверждено 133 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.