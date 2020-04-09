|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.3 грн
|30.05 грн
Парламент согласовал основные расходные статьи обновленного государственного бюджета на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения в бюджет могут внести на следующей неделе.
— Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным Комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет, - рассказал премьер во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.
Напомним, что краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Парламент согласовал основные расходные статьи обновленного государственного бюджета на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения в бюджет могут внести на следующей неделе.
— Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным Комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет, - рассказал премьер во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.
Напомним, что краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь