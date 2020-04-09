Парламент согласовал основные расходные статьи обновленного государственного бюджета на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения в бюджет могут внести на следующей неделе.

— Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным Комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет, - рассказал премьер во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Напомним, что краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.