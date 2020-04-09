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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает организовать онлайн-курсы для врачей, чтобы научить их пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Этот вопрос обсудили на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.
В частности говорили, что даже получив современные аппараты ИВЛ, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому есть необходимость организовать обучение медиков.
— Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро, - сказал Владимир Зеленский.
Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
Ранее стало известно, что правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.
Напомним, что в Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает организовать онлайн-курсы для врачей, чтобы научить их пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Этот вопрос обсудили на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.
В частности говорили, что даже получив современные аппараты ИВЛ, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому есть необходимость организовать обучение медиков.
— Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро, - сказал Владимир Зеленский.
Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
Ранее стало известно, что правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.
Напомним, что в Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь