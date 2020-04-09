Президент Украины Владимир Зеленский предлагает организовать онлайн-курсы для врачей, чтобы научить их пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Этот вопрос обсудили на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.

В частности говорили, что даже получив современные аппараты ИВЛ, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому есть необходимость организовать обучение медиков.

— Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро, - сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Ранее стало известно, что правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.

Напомним, что в Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.