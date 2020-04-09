|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.3 грн
|30.05 грн
Правоохранители составили уже 622 административных протокола в отношении нарушителей карантинных мер в столице. Из них 39 – за пребывание в общественном месте без защитной маски.
Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, пишут #Буквы.
— Я благодарен киевлянам, которые придерживаются ограничительных мер и не выходят в город без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодняшний день правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей, – отметил Виталий Кличко.
Он уточнил, что 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без маски, 10 – за перемещение группой более 2 человек, 20 – за посещение парков и скверов, 6 – за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола.
Полиция (в том числе и по информации мониторингового центра КГГА) проверила 637 человек на соблюдение режима самоизоляции.
— Контроль будет. Правил должны придерживаться все. Потому что в данном случае – это вопрос здоровья и жизни каждого из вас, – заявил Виталий Кличко.
Напомним, что в Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Правоохранители составили уже 622 административных протокола в отношении нарушителей карантинных мер в столице. Из них 39 – за пребывание в общественном месте без защитной маски.
Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, пишут #Буквы.
— Я благодарен киевлянам, которые придерживаются ограничительных мер и не выходят в город без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодняшний день правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей, – отметил Виталий Кличко.
Он уточнил, что 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без маски, 10 – за перемещение группой более 2 человек, 20 – за посещение парков и скверов, 6 – за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола.
Полиция (в том числе и по информации мониторингового центра КГГА) проверила 637 человек на соблюдение режима самоизоляции.
— Контроль будет. Правил должны придерживаться все. Потому что в данном случае – это вопрос здоровья и жизни каждого из вас, – заявил Виталий Кличко.
Напомним, что в Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь