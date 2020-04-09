Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное производство в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия и его предшественника Владимира Омеляна, а также других лиц по фактам возможного злоупотребления властью.

Такое решение 31 марта принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда, пишет «Слово и дело».

В решении указывается, что подано в НАБУ заявление о совершении преступления бывшим министром инфраструктуры Украины Омеляном по предварительному сговору с заместителем Юрием Лавренюком и государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины Андреем Галущаком, а также действующим министром инфраструктуры Криклием. По мнению заявителя, указанные лица довели государственное предприятие «Бердянский морской торговый порт» к стойкой финансовой несостоятельности: банкротства путем злоупотребления властью, служебными подделками, грубым нарушением законодательства о труде и неисполнением судебного решения.

Кроме этого, в заявлении содержатся сведения о совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» и служебными лицами ГП «АМПУ» и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время, предусмотренных статьей 364, статьей 366, статьей 368, статьей 396 УК Украины и в отношении руководителей компаний ООО «Аскет-Шиппинг» и ООО «Агро-Класс» по статье 26 УК Украины как соучастников преступлений, совершенных должностными лицами.

Однако после получения НАБУ этого заявления сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено не было. Поэтому заявитель подал жалобу на бездействие НАБУ и просил суд обязать орган возбудить дело. Суд жалобу удовлетворил.

Напомним, что Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением, а также содействия участникам ОПГ мэром Киева и главой Киевской государственной администрации Виталием Кличко.