Сегодня, 9 апреля, в ходе визита в Николаев заместителя министра здравоохранения главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко ему показали, как обустраивают отделение интенсивной терапии в третьей городской больнице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Именно эту больницу мы планируем после ремонта перепрофилировать под больницу первой волны. Сейчас здесь заканчиваются работы с электросетями. На очереди - решение вопроса с подведением кислорода к аппаратам ИВЛ. Виктор Ляшко предоставил нашему управлению здравоохранения свои рекомендации относительно алгоритма исследования и выявления людей, потенциально инфицированных COVID-19, - отметил Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич обратился к Виктору Ляшко с предложением на уровне Постановления позволить закупку необходимых гигиенических средств для потенциальных больных (пеленок, подгузников и т.д.) без проведения тендерных процедур. И позволить обеспечить больницу кислородным газификатором, чтобы не растягивать процедуру закупок на несколько месяцев.

— Проверка, целью которой и был визит главного санитарного врача, продолжается. Результаты сообщу, как только станет известно, - отметил мэр Николаева.

Как известно, чсегодня в Николаеве с визитом находится заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, он намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.