|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.3 грн
|30.05 грн
Сегодня, 9 апреля, в ходе визита в Николаев заместителя министра здравоохранения главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко ему показали, как обустраивают отделение интенсивной терапии в третьей городской больнице.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
— Именно эту больницу мы планируем после ремонта перепрофилировать под больницу первой волны. Сейчас здесь заканчиваются работы с электросетями. На очереди - решение вопроса с подведением кислорода к аппаратам ИВЛ. Виктор Ляшко предоставил нашему управлению здравоохранения свои рекомендации относительно алгоритма исследования и выявления людей, потенциально инфицированных COVID-19, - отметил Александр Сенкевич.
Также Александр Сенкевич обратился к Виктору Ляшко с предложением на уровне Постановления позволить закупку необходимых гигиенических средств для потенциальных больных (пеленок, подгузников и т.д.) без проведения тендерных процедур. И позволить обеспечить больницу кислородным газификатором, чтобы не растягивать процедуру закупок на несколько месяцев.
— Проверка, целью которой и был визит главного санитарного врача, продолжается. Результаты сообщу, как только станет известно, - отметил мэр Николаева.
Как известно, чсегодня в Николаеве с визитом находится заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, он намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Сегодня, 9 апреля, в ходе визита в Николаев заместителя министра здравоохранения главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко ему показали, как обустраивают отделение интенсивной терапии в третьей городской больнице.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
— Именно эту больницу мы планируем после ремонта перепрофилировать под больницу первой волны. Сейчас здесь заканчиваются работы с электросетями. На очереди - решение вопроса с подведением кислорода к аппаратам ИВЛ. Виктор Ляшко предоставил нашему управлению здравоохранения свои рекомендации относительно алгоритма исследования и выявления людей, потенциально инфицированных COVID-19, - отметил Александр Сенкевич.
Также Александр Сенкевич обратился к Виктору Ляшко с предложением на уровне Постановления позволить закупку необходимых гигиенических средств для потенциальных больных (пеленок, подгузников и т.д.) без проведения тендерных процедур. И позволить обеспечить больницу кислородным газификатором, чтобы не растягивать процедуру закупок на несколько месяцев.
— Проверка, целью которой и был визит главного санитарного врача, продолжается. Результаты сообщу, как только станет известно, - отметил мэр Николаева.
Как известно, чсегодня в Николаеве с визитом находится заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, он намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь