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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что представители власти на разных уровнях должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий.
Об этом он сказал во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами, передает пресс-служба правительства.
«Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе», — отметил Денис Шмыгаль.
Он также заявил, что совместными усилиями всех уровней властей удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему.
«Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни», — сказал премьер.
Денис Шмыгаль также призвал городских голов продолжать и дальше работать совместно ради благосостояния сограждан.
«Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки», — добавил он.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что представители власти на разных уровнях должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий.
Об этом он сказал во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами, передает пресс-служба правительства.
«Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе», — отметил Денис Шмыгаль.
Он также заявил, что совместными усилиями всех уровней властей удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему.
«Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни», — сказал премьер.
Денис Шмыгаль также призвал городских голов продолжать и дальше работать совместно ради благосостояния сограждан.
«Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует ввести в трех областях Украины комендантский час на выходных.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь