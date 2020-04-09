Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что представители власти на разных уровнях должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий.

Об этом он сказал во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами, передает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе», — отметил Денис Шмыгаль.

Он также заявил, что совместными усилиями всех уровней властей удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему.

«Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни», — сказал премьер.

Денис Шмыгаль также призвал городских голов продолжать и дальше работать совместно ради благосостояния сограждан.

«Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует ввести в трех областях Украины комендантский час на выходных.