Кабинет Министров планирует ввести в трех областях Украины комендантский час на выходных.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в прямом эфире в Facebook.

Он рассказал, что на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщили о решении продлить карантин до начала мая.

«Какое это число, не уточнили. Премьер-министр сказал, что карантин будет продлен», — сказал Руслан Марцинкив.

По его словам, также рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

«Также проинформировали, что в трех областях — Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская — вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра», — добавил он.

Напомним, сегодня, 9 апреля, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что показал заместителю министра, как проходит обустройство отделения интенсивной терапии в 3 городской больнице.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.