Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убедился в том что в Николаеве соблюдается алгоритм по работе с больными, у которых есть подозрение на коронавирус, а лабораторный центр проводит все исследования согласно процедуры.

Об этом Виктор Ляшко сказал сегодня, 9 апреля, во время брифинга по итогам рабочего визита в Николаев, сообщают НикВести.

Он отметил, что у него не было четкого плана, какие медучреждения он посетит сегодня в Николаеве, а все решения принимались после общения с местными чиновниками.

— Сенсации не ищите, вы ее не найдете. Мы проработали сегодня 4 уровня предоставления медицинской помощи для того, чтобы посмотреть, какие алгоритмы работают, где алгоритмы работают не до конца и их нужно усилить. Поэтому, по каждому из 4 этапов были даны определенные предложения. Мы увидели как определенные позитивные вещи, так и определенные негативные вещи, которые нуждаются в совершенствовании.

Санитарный врач Украины отметил, что изначально он посетил областной лабораторный центр, где проводятся ПЦР-исследования образцов больных с подозрением на коронавирусное заболевание COVID-19. Также он побывал в 3-й городской больнице, Центре экстренной медицины катастроф, и в областной инфекционной больнице.

— Почему мало отбирается образцов? Потому что сегодня в Николаевской области значительное снижение гриппа и гриппоподобных заболеваний, нет больных с температурой, нет больных с лихоманкой, кашлем, - отметил Виктор Ляшко.

Говоря о работе медиков с больными , чиновник сказал, что в Николаевской области соблюдаются алгоритмы.

— В Николаевской области соблюдают алгоритм, всех с подозрением сразу везут в те учреждения, которые определены для приема больных с коронавирусной болезнью. Это позволит предотвратить инфицирование медицинских работников, если мы привозим больного с коронавирусной болезнью в неподготовленные медучреждения, - сказал Виктор Ляшко.

Он рассказал, как проводится тестирование больных с подозрением на коронавирус.

— Стандартном диагностики, после которого ставится диагноз коронавирусное заболевание является ПЦР, эти тесты проводятся в вирусологических лабораториях на апликаторах, там обеспечена сегодня лаборатория Николаевского областного лабораторного центра, они провели уже около 100 ПЦР-исследований. Сегодня мы отбирали образцы у больных пневмонией в инфекционной больнице и доставляли их в другую лабораторию, чтобы сделать перепроверку результатов и убедиться, нет ли там указания скрывать данные. Результаты, которые пришли с лабораторного центра, подтвердили 7 негативных результатов. Больные с пневмонией, у всех нет COVID, еще 4 результата исследования мы ждем. Что касается экспресс-тестов, они проводятся для санитарной сортировки, это первый этап, когда проводят. Там все зависит от того, на какие сутки инфицирования проводится этот тест. Его использует именно лечащий врач для того, чтобы принимать в дальнейшем решение и тактику поведения больного на коронавирус, - сказал Виктор Ляшко.

Он рассказал, что проводится системная работа по предотвращению распространения коронавирусного заболевания.

— Мы предпринимаем максимум мероприятий на национальном уровне, чтобы не было распространения и пика заболеваемости. Можно говорить о разных вещах, но система готова и должна обнаруживать больных с коронавирусным заболеванием. Есть, возможно, вопрос в алгоритмах тестирования, именно при первой встрече пациента с врачем и перенаправлением для отбора образцов. Эти вопросы мы сегодня проговорили. Увидим динамику и результат изменений, - сказал Виктор Ляшко.

Отвечая на вопросы журналистов, Виктор Ляшко сообщил, что все предложения и замечания николаевским медикам и властям будут более детально отработаем с командой, их озвучит Министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность экспресс-тестов на коронавирус на самом деле 95%.