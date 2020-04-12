|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:09
|Заход солнца:
|19:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:09
|Заход солнца:
|19:48
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.4 грн
|EUR
|29.25 грн
|29.95 грн
Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил верующих с Вербным воскресеньем и пожелал здоровья крепкого, счастья полный дом, достатка и благополучия.
Об этом сообщает пресс-служба политической силы.
— К сожалению, в этом году мы не встретились в храмах, мы не собрались большой семьей и не обняли друг друга так крепко как обычно. К сожалению, мы не объединились в молитве перед иконостасом и не сходили утром на исповедь. Но к счастью, оставшись наедине, мы еще больше укрепили свою веру, мы еще в большей жажде молимся за здоровье наших родных и друзей, еще с большей любовью поднимаем трубку телефона и говорим слова: «Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень». Каждому сегодня и каждый день желаю беречь свое здоровье и здоровье своих родных, быть благодарными за те радостные мгновения, которые есть в нашей жизни, благодарить за хлеб насущный, прочность семьи, милосердие в сердце и ту поддержку, которую сегодня вы оказываете и оказывают вам, - отметил Юрий Кормышкин.
Глава «Нашего края» подчеркнул, что по окончанию карантина нужно будет заняться реабилитацией экономики страны и результат действий будет зависеть от каждого.
— Карантин закончится, страна начнет приходить в себя от нанесенных потерь и реабилитация экономики, медицины, образования, промышленности будет зависеть только от нас с вами. От нашего умения работать и от нашего желания развивать. Берегите себя, оставайтесь человечными, добрыми и сознательными. С праздником всех нас! Дай Бог всем крепкого здоровья!, - отметил Юрий Кормышкин.
Ранее сообщалось, что Юрий Кормышкин назвал преступной бездеятельность руководства Николаевской области и призвал срочно созвать сессию на понедельник
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил верующих с Вербным воскресеньем и пожелал здоровья крепкого, счастья полный дом, достатка и благополучия.
Об этом сообщает пресс-служба политической силы.
— К сожалению, в этом году мы не встретились в храмах, мы не собрались большой семьей и не обняли друг друга так крепко как обычно. К сожалению, мы не объединились в молитве перед иконостасом и не сходили утром на исповедь. Но к счастью, оставшись наедине, мы еще больше укрепили свою веру, мы еще в большей жажде молимся за здоровье наших родных и друзей, еще с большей любовью поднимаем трубку телефона и говорим слова: «Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень». Каждому сегодня и каждый день желаю беречь свое здоровье и здоровье своих родных, быть благодарными за те радостные мгновения, которые есть в нашей жизни, благодарить за хлеб насущный, прочность семьи, милосердие в сердце и ту поддержку, которую сегодня вы оказываете и оказывают вам, - отметил Юрий Кормышкин.
Глава «Нашего края» подчеркнул, что по окончанию карантина нужно будет заняться реабилитацией экономики страны и результат действий будет зависеть от каждого.
— Карантин закончится, страна начнет приходить в себя от нанесенных потерь и реабилитация экономики, медицины, образования, промышленности будет зависеть только от нас с вами. От нашего умения работать и от нашего желания развивать. Берегите себя, оставайтесь человечными, добрыми и сознательными. С праздником всех нас! Дай Бог всем крепкого здоровья!, - отметил Юрий Кормышкин.
Ранее сообщалось, что Юрий Кормышкин назвал преступной бездеятельность руководства Николаевской области и призвал срочно созвать сессию на понедельник
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь