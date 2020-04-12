Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил верующих с Вербным воскресеньем и пожелал здоровья крепкого, счастья полный дом, достатка и благополучия.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

— К сожалению, в этом году мы не встретились в храмах, мы не собрались большой семьей и не обняли друг друга так крепко как обычно. К сожалению, мы не объединились в молитве перед иконостасом и не сходили утром на исповедь. Но к счастью, оставшись наедине, мы еще больше укрепили свою веру, мы еще в большей жажде молимся за здоровье наших родных и друзей, еще с большей любовью поднимаем трубку телефона и говорим слова: «Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень». Каждому сегодня и каждый день желаю беречь свое здоровье и здоровье своих родных, быть благодарными за те радостные мгновения, которые есть в нашей жизни, благодарить за хлеб насущный, прочность семьи, милосердие в сердце и ту поддержку, которую сегодня вы оказываете и оказывают вам, - отметил Юрий Кормышкин.

Глава «Нашего края» подчеркнул, что по окончанию карантина нужно будет заняться реабилитацией экономики страны и результат действий будет зависеть от каждого.

— Карантин закончится, страна начнет приходить в себя от нанесенных потерь и реабилитация экономики, медицины, образования, промышленности будет зависеть только от нас с вами. От нашего умения работать и от нашего желания развивать. Берегите себя, оставайтесь человечными, добрыми и сознательными. С праздником всех нас! Дай Бог всем крепкого здоровья!, - отметил Юрий Кормышкин.

Ранее сообщалось, что Юрий Кормышкин назвал преступной бездеятельность руководства Николаевской области и призвал срочно созвать сессию на понедельник