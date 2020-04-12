Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что жесткие карантинные меры были введены после того, как внутри страны были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

В интервью Левому берегу он заявил, что некоторые ограничения, в частности, запрет на прогулки в парках, имеют психологическое обоснования, передает НВ.

— Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное, — отметил он.

Ляшко добавил, что сам критиковал ряд мер, принятых, например, в Италии и Китае, но когда вспышка коронавируса началась в Украине, понял, для чего они вводились.

— Многие из мер, которые применяются, может быть, не имеют под собой эпидемиологического обоснования, но они влияют на социальную дистанцию, — подчеркнул он.

О том, как прошла неделя карантина в Николаеве смотрите в видеорепортаже НикВести:

Как известно, в Николаевской области сегодня, 12 апреля, лабораторно подтвердили еще два случая коронавирусного заболевания COVID-19. таким образом, в регионе уже подтверждено 4 больных коронавирусом, трое из села Вороновка Вознесенского района, один из Вознесенска.