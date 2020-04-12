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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что жесткие карантинные меры были введены после того, как внутри страны были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.
В интервью Левому берегу он заявил, что некоторые ограничения, в частности, запрет на прогулки в парках, имеют психологическое обоснования, передает НВ.
— Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное, — отметил он.
Ляшко добавил, что сам критиковал ряд мер, принятых, например, в Италии и Китае, но когда вспышка коронавируса началась в Украине, понял, для чего они вводились.
— Многие из мер, которые применяются, может быть, не имеют под собой эпидемиологического обоснования, но они влияют на социальную дистанцию, — подчеркнул он.
О том, как прошла неделя карантина в Николаеве смотрите в видеорепортаже НикВести:
Как известно, в Николаевской области сегодня, 12 апреля, лабораторно подтвердили еще два случая коронавирусного заболевания COVID-19. таким образом, в регионе уже подтверждено 4 больных коронавирусом, трое из села Вороновка Вознесенского района, один из Вознесенска.
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что жесткие карантинные меры были введены после того, как внутри страны были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.
В интервью Левому берегу он заявил, что некоторые ограничения, в частности, запрет на прогулки в парках, имеют психологическое обоснования, передает НВ.
— Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное, — отметил он.
Ляшко добавил, что сам критиковал ряд мер, принятых, например, в Италии и Китае, но когда вспышка коронавируса началась в Украине, понял, для чего они вводились.
— Многие из мер, которые применяются, может быть, не имеют под собой эпидемиологического обоснования, но они влияют на социальную дистанцию, — подчеркнул он.
О том, как прошла неделя карантина в Николаеве смотрите в видеорепортаже НикВести:
Как известно, в Николаевской области сегодня, 12 апреля, лабораторно подтвердили еще два случая коронавирусного заболевания COVID-19. таким образом, в регионе уже подтверждено 4 больных коронавирусом, трое из села Вороновка Вознесенского района, один из Вознесенска.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь