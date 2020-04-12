Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев рассказал, почему принял решение вступить в партию «Оппозиционная платформа - За життя».

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 10 апреля.

Сергей Карцев рассказал, что к смене партии «Наш край» на «Оппозиционную платформу - За життя», его подтолкнули избиратели, которые «устали от непрофессионализма» во власти. При этом, Сергей Карцев отметил, что хочет, чтобы Николаев был не «бандитским», а «нормальным городом», в котором будут жить его внуки.

— Общаясь с избирателями, и это, в общем-то, они меня подтолкнули к принятию такого серьезного и кардинального решения. Люди устали от непрофессионализма, махрового непрофессионализма и отсутствия скамейки запасных. Это реально сегодня так. Мне как человеку, который считает себя государственником, таким же государственником считаю Юрия Загороднего. Мы же хотим жить с нормальной стране, чтобы жили мои внуки, наши внуки, чтобы наш город был нормальным, а не бандитским. Для меня это выражение - «бандитский город» режет, - сказал Сергей Карцев.

Сергей Карцев

Он также рассказал о работе с народным депутатом Юрием Загородним, который курирует партию в Николаевской области. Сергей Карцев ответил, что отличительная черта «Оппозиционной платформы - За життя» - это то, что центральный офис партии ежедневно рассылает актуальную информацию о внешнеполитической ситуации, участии Украины в международных процессах, а также о ситуации с коронавирусом в стран.

— Дело новое, в первую очередь через народного депутата Юрия Загороднего пошла коммуникация с центральным офисом. Вот отличительная черта ОПЗЖ - это практически ежедневно мы получаем информационные материалы - справки. Разного рода информационные материалы: по COVID-19, по вот этому присоединению Украины к решению ЕС о санкциях в отношении Беларуси, и по самой организации процесса по выделенным средствам, оказанию помощи. Мы сейчас обратились еще раз в центральный офис с тем, чтобы еще дополнительное количество масок получить на Николаевскую территорию, - сказал Сергей Карцев.

Он отметил, что находится в постоянном контакте с Юрием Завгородним и считает его опытным человеком, с которым комфортно работать.

— Мы с Юрием Ивановичем одного возраста, но, безусловно, его опыт, он больше, чем у меня, но, что мне нравится, он очень конструктивный, доброжелательный. У нас выстраиваются очень нормальные, рабочие отношения, которые идут на результат. Комфортно работать, и хочется работать с человеком, который доступен. У нас дня не проходит, чтобы мы не обменивались либо звонком, либо информацией по мессенжеру, направленной именно на партийное строительство, - сказал Сергей Карцев.

Он отметил, что политическая сила в Николаеве работает над партийным строительством и привлечением в «ОПЗЖ» людей, которые «дадут результат».

— Да, партийное строительство, ну нельзя сказать, что приостановлено. Приостановлен процесс. Нельзя собраться и так далее. Но сегодня мы работаем над тем, чтобы привлекать в партию людей, которые ее усилять, которые дадут результат и которые будут эффективны, - сказал Сергей Карцев.

Месяц назад, 12 марта, стало известно о создании в Николаевском городском совете о создании депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя», которую возглавил депутат Олег Солтыс. В группу также вошли избранные от «Нашего края» депутаты Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач, Сергей Мотуз, а также избранные от «Оппозиционного блока» Сергей Жайворонок, Анатолий Дюмин и Николай Пономарев.