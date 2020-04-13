Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме после Пасхальных праздников.

Об этом заявил в комментарии журналистам первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали «землю» (законопроект о рынке земли — ИФ-У). Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать... Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или... в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках», — сказал Александр Корниенко после заседания фракции.

Ранее сообщилось, что 16335 правок, которые депутаты внесли ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы обанкротившихся и национализированных банков, депутаты планируют рассматривать по разделам.