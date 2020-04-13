|Скорость ветра:
|6.5 м/с
|Восход солнца:
|06:07
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:07
|Заход солнца:
|19:49
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.85 грн
|27.25 грн
|EUR
|29.15 грн
|29.8 грн
Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме после Пасхальных праздников.
Об этом заявил в комментарии журналистам первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Интерфакс-Украина».
«Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали «землю» (законопроект о рынке земли — ИФ-У). Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать... Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или... в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках», — сказал Александр Корниенко после заседания фракции.
Ранее сообщилось, что 16335 правок, которые депутаты внесли ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы обанкротившихся и национализированных банков, депутаты планируют рассматривать по разделам.
Напомним, что бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский прокомментировал внесение депутатами, в частности бывшими работниками его телеканала «1+1», 16 тысяч 335 поправок в законопроект, который должен предотвратить возвращение ПриватБанка в его собственность.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме после Пасхальных праздников.
Об этом заявил в комментарии журналистам первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Интерфакс-Украина».
«Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали «землю» (законопроект о рынке земли — ИФ-У). Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать... Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или... в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках», — сказал Александр Корниенко после заседания фракции.
Ранее сообщилось, что 16335 правок, которые депутаты внесли ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы обанкротившихся и национализированных банков, депутаты планируют рассматривать по разделам.
Напомним, что бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский прокомментировал внесение депутатами, в частности бывшими работниками его телеканала «1+1», 16 тысяч 335 поправок в законопроект, который должен предотвратить возвращение ПриватБанка в его собственность.