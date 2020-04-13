Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 гектарами.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тысяч гектаров. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.