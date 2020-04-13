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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 гектарами.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.
Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тысяч гектаров. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.
10 апреля на внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 гектарами.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.
Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тысяч гектаров. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.
10 апреля на внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».