|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:05
|Заход солнца:
|19:39
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:05
|Заход солнца:
|19:51
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.85 грн
|27.25 грн
|EUR
|29.15 грн
|29.8 грн
На Западе Украины в рамках проверки готовности к выполнению задач по назначению определенных воинских частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ начались плановые тактические учения.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования десантно-штурмовых войск ВС Украины.
Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.
Действия подразделений десантно-штурмовой войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных Сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
В ведомстве просят граждан не волноваться, меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином.
Напомним, водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра выполнили плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
На Западе Украины в рамках проверки готовности к выполнению задач по назначению определенных воинских частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ начались плановые тактические учения.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования десантно-штурмовых войск ВС Украины.
Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.
Действия подразделений десантно-штурмовой войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных Сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
В ведомстве просят граждан не волноваться, меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином.
Напомним, водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра выполнили плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.