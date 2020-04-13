На Западе Украины в рамках проверки готовности к выполнению задач по назначению определенных воинских частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ начались плановые тактические учения.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.

Действия подразделений десантно-штурмовой войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных Сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В ведомстве просят граждан не волноваться, меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином.

Напомним, водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра выполнили плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.