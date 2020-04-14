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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 14 апреля, он заслушает отчет главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о пожарах в Чернобыльской зоне.
Заявление опубликовано на его странице в Facebook.
— Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о пожарах. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности, — заявил Владимир Зеленский.
Ранее в МВД заявили, что пожар в Чернобыльской зоне не достигнет хранилищ ядерных отходов.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 14 апреля, он заслушает отчет главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о пожарах в Чернобыльской зоне.
Заявление опубликовано на его странице в Facebook.
— Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о пожарах. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности, — заявил Владимир Зеленский.
Ранее в МВД заявили, что пожар в Чернобыльской зоне не достигнет хранилищ ядерных отходов.