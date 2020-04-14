Депутат Николаевского областного совета, глава областной организации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа считает, что его коллега Федор Барна сам виноват в том, что его освободили от должности главы планово-бюджетной комиссии, так как потерял доверие депутатов.

Такое мнение Михаил Талпа высказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, вчера, 13 апреля, во время внеочередной сессии Николаевский облсовет принял решение о снятии Федора Барны с должности главы постоянной комиссии по вопросам бюджета.

— Для снятия Федора Барны с главы комиссии никто не сделал больше, чем сам Федор Барна. Это если коротко о том, что произошло по снятию Федора Барны. Он с 2015 года, как только возглавил эту комиссию, всегда работал в любым главой администрации. Он всегда работал с администрацией, при всех губернаторах. Но почему-то раньше его не снимали. Вопрос в том, что Барна не услышал депутатов уже при принятии бюджета. Вы же помните правки Кормышкина, которые были приняты? Чтобы все комиссии рассматривали финансовые вопрос. Потому что как раз вопросы дорог и всего прочего, депутаты отметили, что идет непрозрачное распределение, нет обсуждения, нет вынесения на комиссии. Что одна бюджетная комиссия, Барна каким-то образом договаривается, и комиссия проголосовала. И по факту мы уже узнаем, что деньги плательщиков налогов пошли либо туда, либо туда, в каких суммах. Мы узнаем об этом уже по факту. Поэтому и были приняты такие поправки. Почему? Потому что депутаты хотели прозрачности, публичности в этих вопросах. Мы знали, что если эти вопросы будут проходить все комиссии, то точно это будет публично. И точно, если где-то будет «зарыта собака», то мы ее найдем и «откопаем». Он тогда нас не услышал. Сейчас, 27 марта, он не провел комиссию, депутаты увидели. И фактически он потерял доверие самих депутатов бюджетной комиссии, потому что не смог их собрать. Он продвигал и компьютеры, и поля… Поэтому, я же говорю, никто не сделал больше, чем он сам для того, чтобы вчера было принято такое решение, - сказал Михаил Талпа.

Как известно, сам Федор Барна, комментируя решение облсовета, заявил, что это «политическое решение», принятое в отместку за то, что он сотрудничал с Николаевской облгосадминистрацией в бюджетных вопросах.