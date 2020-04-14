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На территории городской больницы №5 в Николаеве расположат временные модульные сооружения для лечения больных коронавирусом COVID-19.
Об этом шла речь сегодня, 14 апреля в ходе заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета, пишут НикВести.
В частности, на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос списания старого здания инфекционного корпуса больницы №5 для размещения там нового отделения.
Как стало известно в ходе комиссии, данное здание не финансируется с 2003 года, с 2003 года вовсе не используется, а на на сегодняшний день здание является аварийным.
При этом, в связи с введенными карантинными мерами и увеличением заболеваемости коронавирусом на территории медучреждения хотят установить временные модульные сооружения для создания зоны обсервации по лечению больных COVID-19.
В результате голосования, депутаты поддержали данный проект решени.
Напомним, что еще четыре больницы Николаевской области определили как госпитальные базы для приема и лечения пациентов с COVID-19.
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На территории городской больницы №5 в Николаеве расположат временные модульные сооружения для лечения больных коронавирусом COVID-19.
Об этом шла речь сегодня, 14 апреля в ходе заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета, пишут НикВести.
В частности, на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос списания старого здания инфекционного корпуса больницы №5 для размещения там нового отделения.
Как стало известно в ходе комиссии, данное здание не финансируется с 2003 года, с 2003 года вовсе не используется, а на на сегодняшний день здание является аварийным.
При этом, в связи с введенными карантинными мерами и увеличением заболеваемости коронавирусом на территории медучреждения хотят установить временные модульные сооружения для создания зоны обсервации по лечению больных COVID-19.
В результате голосования, депутаты поддержали данный проект решени.
Напомним, что еще четыре больницы Николаевской области определили как госпитальные базы для приема и лечения пациентов с COVID-19.