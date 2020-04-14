На территории городской больницы №5 в Николаеве расположат временные модульные сооружения для лечения больных коронавирусом COVID-19.

Об этом шла речь сегодня, 14 апреля в ходе заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета, пишут НикВести.

В частности, на рассмотрение комиссии был вынесен вопрос списания старого здания инфекционного корпуса больницы №5 для размещения там нового отделения.

Как стало известно в ходе комиссии, данное здание не финансируется с 2003 года, с 2003 года вовсе не используется, а на на сегодняшний день здание является аварийным.

При этом, в связи с введенными карантинными мерами и увеличением заболеваемости коронавирусом на территории медучреждения хотят установить временные модульные сооружения для создания зоны обсервации по лечению больных COVID-19.

В результате голосования, депутаты поддержали данный проект решени.

Напомним, что еще четыре больницы Николаевской области определили как госпитальные базы для приема и лечения пациентов с COVID-19.