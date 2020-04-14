Экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовные преследования Татьяны Чорновол и других участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали для него сюрпризом. По его словам, у «Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям».

Об этом он сказал под стенами Печерского суда, где избирают меру пресечения Татьяне Чорновол, передает пресс-служба политсилы.

«У нас не было никаких иллюзий относительно позиции и поведения действующей власти, ее отношения к Революции Достоинства. Потому что когда весь украинский народ, миллионы людей вышли на Майдан, — они тогда шутили, обращаясь к президенту Януковичу: «а если вооружить Беркут эбонитовыми палочками, а протестующих одеть в шерстяную одежду, можно так вырабатывать электричество», — напомнил Петр Порошенко.

Он добавил, что оппозицию в осередной раз хотят запугать.

«Мы все очень хорошо помним и 30 ноября, и 1 декабря — с проломленными головами активистов и журналистов на Банковой, и 11 декабря — первый ночной штурм Майдана, и первые жертвы — Нигояна, Жизневского, в том числе на Грушевского. Я очень хорошо помню утро 18 февраля, когда выстрелами Беркута бойцы 14-й сотни падали ранеными и в половине девятого, и в половине десятого, и мы их эвакуировали из Мариинского парка. Я очень хорошо помню, что нас тогда все хотели запугать. И мы четко продемонстрировали мы никого не боялись, не боимся и не будем бояться», — сказал он.

Петр Порошенко подчеркнул, что активистов и участников Майдана запугать невозможно.

«Мы точно будем бороться и продолжать борьбу Революции достоинства. Мы точно будем делать все, чтобы защитить Украину, и они нас не запугают. Сегодня мы никого не призывали сюда приходить, а как там говорили о социальной дистанции? Мы сегодня в масках, мы придерживаемся дистанции, но мы не дадим власти воспользоваться коронавирусом для того, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию», — отметил лидер «Европейской Солидарности».

Ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.

Также она заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.

Напомним, что Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.