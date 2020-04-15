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Представитель Белого Дома Джадд Дир сообщил, что в четверг, 16 апреля, лидеры стран Большой семерки проведут видеоконференцию и обсудят усиление борьбы с влиянием на мир эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— В совместной работе G7 использует всеобъемлющий подход к решению кризиса во многих областях, включая здравоохранение, финансы, гуманитарную помощь, а также науку и технику, — заявил Джадд Дир.
Страны Большой семерки, среди которых США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, значительно пострадали от коронавируса.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
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Представитель Белого Дома Джадд Дир сообщил, что в четверг, 16 апреля, лидеры стран Большой семерки проведут видеоконференцию и обсудят усиление борьбы с влиянием на мир эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— В совместной работе G7 использует всеобъемлющий подход к решению кризиса во многих областях, включая здравоохранение, финансы, гуманитарную помощь, а также науку и технику, — заявил Джадд Дир.
Страны Большой семерки, среди которых США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, значительно пострадали от коронавируса.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.