Представитель Белого Дома Джадд Дир сообщил, что в четверг, 16 апреля, лидеры стран Большой семерки проведут видеоконференцию и обсудят усиление борьбы с влиянием на мир эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— В совместной работе G7 использует всеобъемлющий подход к решению кризиса во многих областях, включая здравоохранение, финансы, гуманитарную помощь, а также науку и технику, — заявил Джадд Дир.

Страны Большой семерки, среди которых США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, значительно пострадали от коронавируса.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.