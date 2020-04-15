Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа считает нецелесообразным в условиях пандемии коронавируса тратить деньги бюджета на работы по реконструкции международного аэропорта «Николаев».

Такое мнение политик высказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Михаил Талпа считает, что аэропорт Николаева в этом году уже не будет осуществлять коммерческие рейсы.

— Уже даже по прогнозам Министерства инфраструктуры аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» возможно начнут восстанавливать работу не раньше, чем в сентябре. По международным направлениям. Поэтому, мы понимаем, я понимаю, что фактически аэропорт «Николаев» в 2020 году уже работать не будет, с точки зрения отправки рейсов. По многим причинам. во-первых, закрытый мир, во-вторых, сегодня закрыта Украина, в-третьих, непонятно, когда мы пройдем пик, и как буде дальше ситуация с коронавирусной инфекцией. А в-четвертых, вы знаете, что наш аэропорт, в основном, составляли рейсы туристического направления - Турция, Египет. А, поверье мне, наше население сегодня фактически проедает те деньги, сбережения, которые у них есть. Я думаю, что тех, кто будет иметь возможность лететь, с учетом карантина, потери рабочих мест и доходу для семьи, количество таких людей уменьшится. Поэтому, мечтать о том, что сегодня самое важное - продолжение реконструкции аэропорта, я считаю, что это неправильно, - сказал Михаил Талпа.

Он считает, что коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт нужно оставить деньги на зарплату сотрудникам и другие текущие расходы.

— Я на сессии предложил: для аэропорта оставить деньги на зарплаты работникам, на электроэнергию и на те коммунальные услуги, которые обеспечивают работу аэропорта и все остальное. Другие деньги мы должны перенаправить на строительство инфекционной больницы. Таким было наше предложение. Так же мы должны пересмотреть постатейно по всем объектам. Те объекты, которые могут быть либо заморожены, либо могут подождать, и футбольные поля и все остальное, такие вещи мы можем остановить и направить деньги на медицину и инфекционную больницу, - сказал Михаил Талпа.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что необходимо перераспределить деньги с Николаевского аэропорта на строительство нового корпуса в инфекционной больнице.

Как известно, Николаевская облгосадминистрация распределила 70,9 миллионов гривен средств государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.