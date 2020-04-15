В Киеве откроют пункты приема использованных медицинский масок и одноразовых перчаток.

Об этом в Facebook написал депутат Киевсовета Константин Яловой.

По его словам, в условия карантина медицинские маски могут стать «новой мусорной проблемой Киева».

— Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или помойку – это не решение проблемы. Ведь медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями и т.д.) должны быть герметично упакованы, обязательно обезврежены и уже после этого переданы на предприятия, имеющие специальную лицензию и соответствующее сертифицированное оборудования, для дальнейшей безопасной утилизации – обычно сжигания в специальных печах при высокой температуре, – сообщил Константин Яловой.

По словам депутата, ныне в столице планируется установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты — в каждом районе Киева.

Напомним, что в городе Николаеве по состоянию на 09:00 15 апреля зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.