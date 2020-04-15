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В Тернополе усилили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
Сегодня, 15 апреля на заседании штаба было согласовано введение дополнительных ограничений на территории Тернопольской общины. Было запрещено:
массово посещать кладбища и проводить поминальные службы;
продавать весовое мороженое, напитки на разлив через мелко-розничную торговлю;
работу пунктов приема вторичного сырья;
работу уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.
Кроме того, владельцев банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков обязали не менее двух раз на день убирать и проводить дезинфекцию.
Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о выходе украинцев из карантина.
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В Тернополе усилили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
Сегодня, 15 апреля на заседании штаба было согласовано введение дополнительных ограничений на территории Тернопольской общины. Было запрещено:
массово посещать кладбища и проводить поминальные службы;
продавать весовое мороженое, напитки на разлив через мелко-розничную торговлю;
работу пунктов приема вторичного сырья;
работу уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.
Кроме того, владельцев банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков обязали не менее двух раз на день убирать и проводить дезинфекцию.
Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о выходе украинцев из карантина.