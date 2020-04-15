Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока рано говорить о выходе украинцев из карантина.

Об этом он заявил сегодня, 15 апреля, во время брифинга сообщают НикВести.

Как известно, за последние сутки в Украине коронавирусом заболели 392 человека и это по словам министра здравоохранеия антирекорд.

— Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно, – сказал он.

Он также уточнил, что выход из карантина станет возможным, лишь когда будет наблюдаться стабильное снижение количества новых заражений.

— Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, при каких условиях это возможно в стране. И могу уверенно сказать, что это возможно только когда мы будем видеть стабильное снижение заболеваемости коронавирусом. Что касается механизма выхода из карантина, этапов выхода – мы постоянно анализируем опыт разных стран: каким образом они выходили. И максимально комфортно будем это делать в нашей стране. Но только после того, когда увидим, что для этого есть возможность в нашей стране, – отметил Максим Степанов.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, в Николаевской области 14 случаев.