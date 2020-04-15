Депутат Николаевского городского совета, член депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» Сергей Карцев считает, что медицинская реформа в Украине показала свою несостоятельность и ее необходимо пересмотреть.

Такое мнение Сергей Карцев высказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Реформа показала свою несостоятельность. Мы в этом убедились, и на втором уровне мы убедились в том, что сегодня основную ношу всего этого, не только в Николаеве, а по всей стране, взяли местные бюджеты, местные общины, мэры и областные советы. И вот реформу надо менять. Ее надо пересматривать. Потому что то, с чем люди сегодня сталкиваются - ненормально. Есть плюсы, допустим, создание приближенных к человеку семейных амбулаторий, да, это здорово. Но то, что по инфекционной больнице вот этот принцип «Деньги ходят за пациентом» - это не работает совершенно. Здесь нужны совершенно другие подходы, - сказал Сергей Карцев.

Ранее депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев рассказал, что горсовет выделил деньги на обеспечения Центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) в городе средствами индивидуальной защиты для медиков.