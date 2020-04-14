Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев рассказал, что горсовет выделил деньги на обеспечения Центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) в городе средствами индивидуальной защиты для медиков.

Об этом Сергей Карцев рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 10 апреля.

По его словам, он посетил несколько амбулаторий в Николаеве и убедился, что там «мизерный» уровень обеспечения медработников масками, одноразовыми халатами и другими средствами индивидуальной защиты, что крайне важно в условиях эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19.

— Я пошел в первичку, в семейные амбулатории в центре и поговорил с главврачами, с персоналом, посмотрел со стороны, как все организовываетя и подается. Я убедился в том, что запас прочности сегодня по первичным средствам в первом звене мизерный. Это мизерное количество масок, и противочумных костюмов, одноразовых халатов, респираторов и так далее. И даже тестов. И вот через комиссию, предлагая и совершенно никого не обвиняя, мы нашли решение, которое позволило решить проблему. Хотя есть письмо МОЗа, которым организацию поставки первичных средств защиты ставит на сами предприятия, то есть, на сами больницы. А мы выделили средства из городского бюджета, которые принадлежат горожанам. Сегодня те деньги, которые выделил городской совет, они пойдут на организацию приема коронавируса и, что очень важно, на это первое звено по обеспечению первичных средств защиты, - сказал Сергей Карцев.

Ранее сообщалось, что врачи городской поликлиники № 5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и шапочки. Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил, почему медработники сушили одноразовые халаты и шапочки. По его словам, их вывешивают после дезинфекции, а потом отправляют на утилизацию.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.