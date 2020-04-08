Врачи городской поликлиники №5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и шапочки.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил журналист Олег Деренюга, опубликовав соответствующее фото.

«Это двор городской поликлиники №5 в Николаеве. Ладно, что медикам приходится стирать одноразовые костюмы. Но медицинские шапочки?Ирина Шамрай (начальница горздрава Николаева, - прим.), прокомментируйте пожалуйста, действительно ли все медучреждения города обеспечены средствами индивидуальной защиты?, - написал Олег Деренюга.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.

В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.