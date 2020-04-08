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Врачи городской поликлиники №5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и шапочки.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил журналист Олег Деренюга, опубликовав соответствующее фото.
«Это двор городской поликлиники №5 в Николаеве. Ладно, что медикам приходится стирать одноразовые костюмы. Но медицинские шапочки?Ирина Шамрай (начальница горздрава Николаева, - прим.), прокомментируйте пожалуйста, действительно ли все медучреждения города обеспечены средствами индивидуальной защиты?, - написал Олег Деренюга.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.
В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Врачи городской поликлиники №5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и шапочки.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил журналист Олег Деренюга, опубликовав соответствующее фото.
«Это двор городской поликлиники №5 в Николаеве. Ладно, что медикам приходится стирать одноразовые костюмы. Но медицинские шапочки?Ирина Шамрай (начальница горздрава Николаева, - прим.), прокомментируйте пожалуйста, действительно ли все медучреждения города обеспечены средствами индивидуальной защиты?, - написал Олег Деренюга.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.
В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь