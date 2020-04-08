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Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил, почему медработники сушили одноразовые халаты и шапочки. По его словам, их вывешивают после дезинфекции, а потом отправляют на утилизацию.
Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях.
Так, ранее в своем Телеграм-канале журналист Олег Деренюга сообщил, что врачи городской поликлиники № 5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и шапочки.
— Нам удалось узнать, что это не 5-я больница, а центр ПМСП (первичной медико-санитарной помощи, — прим.). И что эти халаты дезинфицируются. Нужно их сдавать на утилизацию, но чтобы они стекли, их там вешают. В любом случае, мы сказали, пускай они складывают их в бочку, как-то делают дезинфекцию в этой бочке, а не вывешивают, как трусы на улице летом. Потому это какая-то болезнь города Николаева. Давайте об этом забывать, отработали одноразовый материал — будем его выбрасывать на утилизацию, — пояснил Александр Сенкевич.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
Также сегодня, 8 апреля, вице-губернатор сообщил, что четыре медицинских учреждения в Николаевской области в любой момент готовы принимать больных с подозрением на коронавирусное заболевание COVID-19.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.
В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил, почему медработники сушили одноразовые халаты и шапочки. По его словам, их вывешивают после дезинфекции, а потом отправляют на утилизацию.
Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях.
Так, ранее в своем Телеграм-канале журналист Олег Деренюга сообщил, что врачи городской поликлиники № 5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и шапочки.
— Нам удалось узнать, что это не 5-я больница, а центр ПМСП (первичной медико-санитарной помощи, — прим.). И что эти халаты дезинфицируются. Нужно их сдавать на утилизацию, но чтобы они стекли, их там вешают. В любом случае, мы сказали, пускай они складывают их в бочку, как-то делают дезинфекцию в этой бочке, а не вывешивают, как трусы на улице летом. Потому это какая-то болезнь города Николаева. Давайте об этом забывать, отработали одноразовый материал — будем его выбрасывать на утилизацию, — пояснил Александр Сенкевич.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
Также сегодня, 8 апреля, вице-губернатор сообщил, что четыре медицинских учреждения в Николаевской области в любой момент готовы принимать больных с подозрением на коронавирусное заболевание COVID-19.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.
В Министерстве здравоохранения Украины проведут онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрят вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекцией COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь